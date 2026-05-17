ראש ישיבת ההסדר איתמר, הרב יהושע ון דייק, ספד הבוקר לבוגר שיעור ו' של הישיבה, סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, אשר נפל בקרב בדרום לבנון והוא בן 24 במותו.

רקנטי הי"ד, שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני. הוא נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות ביום שישי האחרון.

המנוח הוא החלל ה-20 מאז חידוש המלחמה בלבנון. הוא הותיר אחריו הורים, שישה אחים ואת ארוסתו רני, לה היה אמור להינשא בחודש הבא. ארוסתו למדה במדרשת "תמר" השייכת למוסדות ישיבת איתמר, שבה אמו של מעוז שימשה כמחנכת.

מעוז היה בן למשפחה שורשית וממייסדי היישוב איתמר, בנם של הרב אליהו ואיילת רקנטי. כמו כן, הוא נכדם של הרב אברהם והרבנית דבורה רקנטי, שהיא בת דודו של הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב דוד לאו.

הרב ון דייק ספד לו ואמר, "מעוז היה בחור משכמו ומעלה בכל פרמטר. מדובר בבחור שתקן אך עוצמתי. היה מתמיד, קם לכל התפילות, ומתנדב. התמונה שהכי זכורה לי ממנו פרט ללימודו בביהמ"ד היה מנקה גרסטונומים בחדר האוכל של הישיבה".

הוא הוסיף כי "מעוז לא היה מדבר כמעט, עניו, צנוע ונחבא אל הכלים ולא מתבלט אבל ידענו מראש שיגיע רחוק. הוא הצטיין בצבא והגיע מהר לקצונה. הוא בא ללמוד והתמיד בלימודו. היה בחור ירא שמיים. זו אבידה גדולה מאוד לעם ישראל. אנו מחזקים את המשפחה בשעה קשה זו. ברוך דיין האמת".

רקנטי הי"ד הוא החלל התשיעי של ישיבת איתמר במלחמה. הוא מצטרף לחללי הישיבה שנפלו, דוד מאיר, דובי כוגן, מתניה אלסטר, אוריאל אביעד סילברמן, אורי יצחק חדד, אלעד פינגרהוט, ידידיה בלוך ואביעד אלחנן וולנסקי הי"ד.

מסע ההלוויה ייצא בשעה 12:15 מאיתמר ולאחר מכן בשעה 14:00 בבית העלמין הצבאי הר הרצל בירושלים שם ייטמן.