נתונים חלקיים ממבחני המיצ"ב של שנת 2025, אשר הועברו על ידי משרד החינוך לבתי הספר, נחשפו בחדשות 12 והצביעו על הישגים נמוכים של התלמידים במקצועות הלימוד השונים.

לפי הדיווח, רק 3% מתלמידי כיתה ט' שנבחנו במדעים הצליחו להגיע לרף העמידה בתוכנית הלימודים, בעוד ש-54% מהם נכשלו במבחן.

במקביל, במבחנים שנערכו בכיתות ו' נמצא כי רק 37% מהתלמידים עמדו ברף במתמטיקה, ורק 36% עמדו ברף הנדרש באנגלית.

הרף שנקבע על ידי המשרד מגדיר עמידה בתוכנית הלימודים, המצפה מהתלמיד להגיע לציון המותאם לשכבת גילו לאחר שלמד את החומר הרשמי.

הנתונים שנחשפו אינם הנתונים המלאים של הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) בחינוך, אשר טרם פורסמו באופן רשמי וכוללים מידע על הציון הממוצע של תלמידי ישראל ושל המגזרים השונים, בהם התלמידות החרדיות.

פרסום זה מצטרף לתוצאות מבחני המיצ"ב באנגלית לכיתות ט' שפורסמו לפני כשבועיים, שבהם רק כ-20% מהתלמידים עמדו בסטנדרט, והישגי החינוך הממלכתי-דתי והתלמידות החרדיות היו מתחת לממוצע.

שר החינוך, יואב קיש, הגיב בחריפות לפרסום והאשים את גורמי המקצוע ברשות הארצית למדידה והערכה בהדלפת החומרים, "הנתונים שפורסמו היום בחדשות 12 אינם אמינים ואינם מדויקים. מי שהדליף אותם הינם גורמים ברשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) - גוף עצמאי בתוך משרד החינוך. עצם פרסומם בצורה הזו מהווה זלזול בתלמידי ישראל, במורים, במנהלים ובאנשי החינוך שעובדים במסירות אדירה, במיוחד בשנים המורכבות שעברנו מאז תחילת המלחמה. ברור לכולם שאלו לא נתונים שמשקפים את המצב, יש בעיה בנתונים".

קיש הוסיף כי בשבועות האחרונים קיבל מסמך מפורט מאנשי מקצוע ותיקים במשרד החינוך, שהעלו טענות חמורות על הליך גיבוש המבחנים והטיה בהצגת המסקנות. לדבריו, דו"ח ביקורת פנימי של המשרד על ראמ"ה הצביע על כשלים הכוללים בעיות שקיפות, שינויי מדידה ללא תיאום מקצועי ועימותים עם גורמי מקצוע.

השר חתם את דבריו והבהיר כי הוא תומך במדידה ובהערכה והיה השר שהחזיר את המבחנים הארציים, אך הדגיש כי המדידה חייבת להיות נקייה מהטיות וכי הבדיקה המקצועית בנושא תתקיים באופן יסודי, "הבדיקה המקצועית תתקיים באופן יסודי ומעמיק, למרות ניסיונות הטיוח והסחת הדעת מצד גורמים בראמ"ה".