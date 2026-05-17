מועצת מקרקעי ישראל מתכנסת היום לדיון שעניינו האם להוציא את העריקים מתוכנית "דירה בהנחה".

ההחלטה מגיעה בעקבות הנחיה משפטית נחרצת של היועצת המשפטית לממשלה, המורה ליישם את המהלך באופן מיידי.

הדיון מתקיים לאחר שההגרלה האחרונה נדחתה פעמיים, תחילה על ידי השרים בצלאל סמוטריץ' וחיים כץ, ולאחר מכן על ידי בית המשפט בעקבות עתירה בנושא.

על סדר היום של המועצה עומד נושא "הטבות בדיור למשרתים בצה"ל", שמשמעותו היא דיון בשאלה האם להוציא ממצבת ההגרלות את מי שלא שירת בצבא.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, העביר היום הנחיה למועצת רמ"י לפיה אסור להסתפק בדיון בלבד, אלא יש לקבל החלטות אופרטיביות מיידיות. על פי ההנחיה, רמ"י מחויבת לקבל כבר היום החלטות שיאפשרו שלילה מיידית של זכות ההשתתפות בתוכניות דיור מוזל ממי שמוגדרים כחייבי גיוס.

לפי המתווה המוצע, כל המועמדים להגרלה יידרשו לחתום על תצהיר המבהיר האם הסדירו את מעמדם הצבאי מול רשויות צה"ל. מי שימסור הצהרה כוזבת ויזכה בהגרלה, זכייתו תבוטל ברגע שיתגלה מעמדו הצבאי האמיתי. בהגרלה הקרובה צפויות להיכלל כ-8,000 דירות, אך הן יכללו שינויים משמעותיים בחלוקת הזכאות.

מעל 50% מהדירות בהגרלה הקרובה יוקצו למשרתי מילואים, שיקבלו גם את כל 100% מהדירות המיועדות להשכרה.

ביישובים חרדיים יוקצו למשרתי המילואים כ-35% מהדירות, אך מספר זה עשוי לעלות אם אזרחים חרדים לא ישתתפו בהגרלה. במשרד השיכון ובמערכת המשפטית מעריכים כי במקרה קיצוני, ייתכן שהגרלות אלו יוקפאו לחלוטין.