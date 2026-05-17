הזמרת והיוצרת אודיה משחררת את אלבומה החדש, הנושא את השם "השם יעזור".

האלבום החדש מונה עשרה שירים, וביניהם נכלל השיר "עשר רמות מעליו" שכבר הספיק להתפרסם באופן נרחב בטיקטוק ולעורר שיח רחב ברשתות החברתיות, עם עשרות אלפי שימושים, שיתופים ותגובות מצד הקהל עוד לפני יציאת האלבום המלא.

לאורך החודשים האחרונים שיתפה אודיה קטעים ושורות מתוך האלבום ברשתות החברתיות השונות.

שיר הנושא של האלבום, "השם יעזור", כולל טקסט אישי שכתבה. בין מילות השיר, "שתדע שהבנתי את הדרך, שיש בי הרבה אמונה שדברים יסתדרו, יש ימים שהבת של המלך הולכת מכות עם כל העולם, עשיתי טיפול בכיתי מבול ואיפה אתה, מתי הפסקת לאהוב אותי ולחבק אותי בלילה".

בהמשך השיר מתייחסת אודיה גם לשינויים האישיים שעברה ולחיבור שלה לתכנים תורניים. בין השורות בשיר היא מבצעת, "שתדע אני קצת השתנתי, חזרתי אליי, חזרתי לשמוע את הרב יגאל כהן בארבע בבוקר, ממה הוא עשוי שהוא מאושר ? ואיפה אני ואיפה אתה".

השיר חותם בתודות על הניסים ומביע את הגעגוע והכאבים שנזרקו לאורך הדרך, לצד האמונה העמוקה שליוותה אותה.

היא כתבה עם יציאת האלבום: "השיר הראשון להשם יתברך והשאר לכם. שתדעו שכל השירים פה חיכו ארגז של זמן כדי לצאת אליכם, כל פעם מתקפה מסוג אחר וברוך השם הם אצלכם! בנימה זו, בשם השם נעשה ונצליח".