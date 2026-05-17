8 נוסעים נדחסו בפיקנטו דוברות המשטרה

שוטרי היחידה המרכזית (ימ"ר) באגף התנועה של מחוז ירושלים איתרו שמונה נוסעים אשר נדחסו יחד בתוך רכב מסוג "קיה פיקנטו".

המקרה התגלה במהלך פעילות מבצעית שגרתית של השוטרים באזור. הרכב הקטן עורר את חשדם של השוטרים לאחר שנראה נע בכביש כשהוא 'עמוס' באופן חריג ביותר.

השוטרים סימנו לנהג לעצור בצד הדרך לצורך ביצוע בדיקת אכיפה שגרתית, ועם עצירת הרכב נדהמו לגלות את המחזה המסוכן. בתוך חלל הרכב המצומצם נדחסו לא פחות משמונה נוסעים בו-זמנית.

מהמשטרה נמסר כי מדובר בעבירה חמורה המהווה זלזול בוטה בחוק, וטומנת בחובה סיכון ממשי ומיידי לחיי הנוסעים ושאר משתמשי הדרך.

בעקבות הגילוי החריג, השוטרים רשמו כנגד נהג הרכב הזמנה לדין בבית המשפט בגין סעיף של נהיגה בקלות ראש. השוטרים אסרו על המשך הנסיעה בהרכב הנוכחי, ויתר הנוסעים שנדחסו מאחור נאלצו לרדת מהרכב ולהסתפק בהסעה חלופית אחרת.

המשטרה שחררה לפרסום תיעוד מתוך האירוע, המציג את פתיחת דלתות הרכב הקטן על ידי השוטרים ואת יציאת הנוסעים הרבים מתוכו.