דניאל דהאן, יזם חברתי ומנהל קהילת "החברים של חזון ציון", פועל בלב ירושלים כדי לשנות את התפיסה הציבורית כלפי עולם הרווקות.

בשיחה פתוחה הוא מספר על הדרך מאירוע יום הולדת אישי לקהילה המונה מאות חברים, על השותפות המנצחת עם פרויקט 252, ועל החזון להפוך את הרשויות המקומיות לשותפות פעילות בבניית בתים בישראל.

הכל התחיל לפני כארבע שנים, כאשר דניאל דהאן, מורה לביולוגיה ורכז התנדבות בתיכון, החליט להקדיש את יום הולדתו למטרה חברתית בוערת. במקום חגיגה אישית, הוא ארגן כנס לרווקים ורווקות במכללת דוד ילין, שכלל סדנת נגרות ייחודית ושיחה עם הרב שמואל מורנו. "רציתי לעשות משהו שעוד לא היה," מספר דהאן. ההצלחה הייתה מיידית: משתתפים החלו לדווח על קשרים שנוצרו בעקבות הערב, ודניאל הבין שזו השליחות שלו. יחד עם שותפו יניב, הוא הקים את קהילת "חזון ציון", שצמחה מאז לאחת הקהילות המובילות בירושלים.

בית חם בלב העיר- המודל של "חזון ציון" נשען על יצירת תחושת בית. בכל יום רביעי מתקיים שיעור תורה או הרצאה, לצד סעודות שבת משותפות וסדנאות. "אנחנו רוצים להיות כתובת לכל רווק ורווקה, מקום שבו הם לא שקופים", אומר דהאן.

רק לפני מספר חודשים, הוביל דניאל שיתוף פעולה יוצא דופן עם עיריית שדרות, במסגרתו הפיק אירוע שידוכים ענק וראשון מסוגו בדרום למאות רווקים, שזכה להצלחה כבירה ותהודה רבה. באירוע עצמו הייתה סדנה להסרת חסמים עם המאמנת חיה ממן ,סדנת שוקולד וגאם מיוחד עם הזמר המוכשר עומרי גורן. אנשים נהנו הייתה חוויה יוצאת דופן ויש לא מעט זוגות שיוצאים מהערב הזה

​"אני רוצה להגיד תודה ענקית לעיריית שדרות על המענה החם, הליווי הצמוד והנכונות להרים את הכפפה למען הצעירים והצעירות שלהם", אומר דניאל בהערכה. "האירוע בשדרות הוכיח שכשהרשות המקומית נרתמת, אפשר לחולל שינוי אמיתי בחיי הצעירים. אבל מבחינתנו - זו רק ההתחלה. המטרה שלנו היא לתת מענה מקיף, עמוק ורחב לרווקים ורווקות בכל רחבי הארץ".

דניאל מצביע על אחת הבעיות המרכזיות בעולם הרווקות כיום: התחושה שתמיד יש מישהו טוב יותר באירוע הבא. "השפע המדומה גורם לאנשים להתבלבל," הוא מסביר. לשיטתו, הפתרון טמון בליווי צמוד. "כמו שקונים דירה ולוקחים עורך דין, כך חיוני לקחת ליווי מקצועי לחתונה. זה מישהו שעוזר לך לעבד את הפגישות, להכיל תשובות שליליות ולהישאר ממוקד במטרה." דניאל מציין את המאמנת אמליה אלבז כדוגמה לדמות שמלווה רווקים ביחס אישי של "אמא", ומסייעת להם לצאת מהלופ האינסופי של הדייטים.

החזון של דהאן חורג מגבולות ירושלים. הוא קורא לרשויות המקומיות להרים את הכפפה ולהפסיק להתייחס לרווקות כאל "מטרד חברתי". לדבריו, יש צורך בתקציבים מסודרים, מינוי רכזים ייעודיים ברשויות ובניית תוכנית עבודה שנתית שתעניק סיוע בתחומי הייעוץ והדיור. "רווקים הם כוח התנדבותי ועשייתי אדיר, והם ראויים למענה מותאם," הוא אומר, ומביא כדוגמה את הפקת הענק שהוביל בשדרות עבור מאות רווקים מפונים.

דניאל מסכם עם סיפור על בחורה מעל גיל 40 שהגיעה לאירוע כמעט מיואשת, ובזכות שיחה מקרית עם הרב יוסף אליהו וליווי נכון - התחתנה. "המסר שלי הוא: אל תישארו לבד במבוך. תעזו, תבקשו עזרה ותאמינו שהכל בהשגחה פרטית. כל צעד קטן יכול להוביל לישועה גדולה".

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