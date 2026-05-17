הנאום בהרצליה איתי ברלין

אריאלה מילר, אמו של סרן רואי מילר הי"ד מהרצליה, מפקד מחלקה בגבעתי שנהרג בקרב בצפון רצועת עזה, נשאה דברים בצעדת יום ירושלים שנערכה בעיר.

היא סיפרה כי הלוחמים שפעלו בעזה "ראו בכל בית תמונה של ירושלים, של מסגד אל-אקצא".

מילר אמרה כי לצד העיסוק בירושלים, יש צורך "להתעלות עוד קצת ולדבר על הדבר הבא, שלשם מועדות פנינו". בהמשך פתחה דגל בפני המשתתפים ואמרה כי היא תומכת בכך ש"חיילים ייכנסו לכל מקום עם פאצ'ים של משיח ובית מקדש".

עוד הוסיפה, "אלה חיילי הגאולה ואלה חיילי דוד המלך, ואנחנו לוחמים ויש לנו מטרה. זאת המטרה להגיע לכל חלקי הארץ המובטחת, בעזרת השם להביא משיח, גאולה, בית מקדש ובעזרת השם גם תחיית מתים".

בהמשך דבריה אמרה כי "הלוחמים קודם לכל ראו אחרים לפני שהם ראו את עצמם", והוסיפה שזהו מסר שכל אחד צריך לקחת לעצמו. היא קראה "לא להיות בשיפוטיות, לא להיות בכעס", אלא "להיות כל הזמן בערבות הדדית ולהיות בשמחה".

מילר ציינה כי משפחתה ממשיכה "בפעולות של אחדות. בקרוב ניפגש בבית המקדש".