נוכל ללמוד הרבה מהסיפור של הזוג המיוחד הזה שהתחתן לפני שנים רבות בחווה חקלאית באזור גוש עציון.

בועז (שם בדוי) היה רווק מבוקש שחיכה שנים לאישה הנכונה שיוכל להקים איתה משפחה כשרה בישראל. הוא יצא לדייטים עם עשרות בנות, עד שהגיע לגיל מבוגר שבו החברים והשדכנים כבר הפסיקו להציע לו.

רות (השם האמיתי שמור במערכת) הייתה אלמנה ללא ילדים, עולה חדשה שעברה לא מזמן גיור אורתודוקסי. היא לא הכירה את הניואנסים הקטנים של החברה הישראלית, ואמא של בעלה המנוח, שהיה גושניק, לימדה אותה שזה בסדר להיות פמיניסטית יותר, ליזום ולהיות זו שדוחפת לקשר. היא עודדה אותה לצאת לשדה בזמן הקציר, לפגוש שם עוד גברים מהחוות.

"אל תתלהב, היא לא רלוונטית"

בועז, שבדיוק קצר את התבואה שלו בחווה חדשה שהקים באזור גוש עציון, ראה מרחוק את רות שהגיעה להתנדב. הוא שאל מי זו, והחברים שלו אמרו לו שלא יתלהב - היא פשוט לא רלוונטית עבורו. גם גיורת, גם אלמנה בודדה, עדיף שיחפש מישהי מהמגזר.

אבל משהו בה אמר לו שיש משהו באישה הזו מעבר לנתונים הקרים של מוצא, סטטוס וגיל. הוא לא ידע להסביר מהו אותו דבר. בערב, כשהוא שכב לנוח בעמדת השמירה של החווה, רות הגיעה כדי לבדוק אם הוא מעוניין בקשר זוגי. שם, בשקט של השמירה, הייתה להם הזדמנות פז להכיר, לדבר על ערכים ולתאם ציפיות לגבי איך הם רוצים ששולחן השבת שלהם ייראה. בועז ידע שסוף סוף הוא מצא את האישה שממנה יבנה זרע חי וקיים.

זה לא היה פשוט. כולם מסביב הרימו גבה: בועז חיכה כל כך הרבה שנים בשביל זה? זה מה שהוא מביא הביתה? מישהי שהיא לא מזרע ישראל? בועז ורות הרגישו היטב את הלחץ מהסביבה, אבל לא היה להם אכפת. הם ידעו שהם רוצים להקים בית בישראל. היה להם ברור שכדי לצלוח את הנישואים האלה הם צריכים לצאת מהמגזריות ולהיות שונים.

ברוך ה' הם התחתנו, ונולדו להם ילדים ומשפחה לתפארת. בועז בחר להסתכל פנימה. הוא ראה את הלב של רות, את הענווה שלה, את הנאמנות, את הטוב שבה ואת האישיות האמיתית שלה. הוא הצליח לראות מעבר לתבניות החברתיות המקובלות, ובזכות זה נבנה בית שהשפיע על הדורות כולם.

לפרוץ את חומות המגזר

מניסיוננו בליווי לחתונה, אם יש מגזר שפתוח יותר מכל לסוגים שונים של אנשים ועדות, זה המגזר הדתי לאומי. אבל כשזה מגיע לשידוכים עם אנשים שהתגיירו, הרבה פעמים יש הסתייגות מובנית.

הרבה רווקים לא מוכנים להתפשר על דברים שאנחנו יודעים היום שאפשר ליהנות מזוגיות מצוינת בלעדיהם: תואר אקדמי, עדה מסוימת, גיל מדויק, מגזר דתי חופף, ולעיתים אף מתעקשים על סטטוס חברתי נוקשה. לצערי, כשזה מגיע לגיור - המצב רק מחמיר.

יש כל כך הרבה אנשים שנפסלים עוד לפני שמישהו באמת ניסה להכיר אותם רק בגלל ה"משבצת" אליה הם שויכו. יש עדיין אנשים שלא מוכנים לקבל שאנשים שהתגיירו שייכים באמת ובתמים לעם ישראל, ושזו מצווה ענקית לקבל אותם ולהתחתן איתם, בדיוק כמו שעשה בועז עם רות.

פוגשים בקליניקות לא מעט חבר'ה אמיצים שעזבו את מולדתם ואת עמם, והצטרפו לעם ישראל אחרי תלאות ומאמצים כבירים כדי להוכיח שהם מוכנים לעשות הכל כדי להיות יהודים. ועדיין, יש אנשים בחברה שהסיפור הזה יעורר בהם השראה, אבל מעטים יהיו אלה שיסכימו להכניס אותם למשפחתם ולהיכנס איתם בברית נישואין.

מי מנהל את רשימת הדרישות שלכם?

אנחנו חיים בדור שיש בו שפע עצום של אפשרויות, ובכל זאת כל כך הרבה אנשים מרגישים לבד. אולי אחת הסיבות לכך היא שאנחנו מפחדים לצאת מהקופסה. מפחדים להכיר מישהו שלא דומה בדיוק מוחלט למה שדמיינו. מפחדים מה יגידו השכנים או החברים. מפחדים לשבור מגזריות, מוסכמות או הגדרות חברתיות שהתרגלנו אליהן במשך שנים.

והגרוע מכל הוא שלא מקבלים את הגרים - אנשים שעזבו את כל עולמם כדי להשתייך אלינו, אנשים שצריך לקבל אותם בידיים פתוחות, וכן, גם לנישואים.

כשאנחנו בודקים אם להתחתן עם מישהו, אנחנו צריכים לבדוק יותר מכל: האם האדם שמולך יודע לכבד? האם יש בו לב טוב? האם הוא יודע להקשיב, להכיל, להתאמץ ולבחור בקשר גם כשלא קל? האם אפשר לצמוח איתו? האם יש ביניכם ערכים משותפים ורצון אמיתי לבנות משפחה?

לפעמים האדם שיכול להביא לנו את הטוב הגדול ביותר בחיים, מגיע דווקא ממקום שלא חשבנו עליו בכלל. לפעמים השינוי הגדול מתחיל כשמסכימים לשחרר קצת שליטה, קצת דעות קדומות, וקצת פחד ממה שמקובל. נזכור תמיד שדוד המלך ומשיח ישראל מגיעים דווקא מההחלטה של בועז להתחתן עם גיורת.

התיקון מתחיל מבפנים

אולי זהו המסר העמוק ביותר של מגילת רות לדור שלנו. להתחיל להתאחד בתחום ההיכרויות. מי שעדיין מוצא את עצמו לבד בגיל מבוגר, יכול להתחיל לפתוח את גדרי המגזריות, להסיר את המחיצות המדומיינות ולמצוא אדם טוב - גם אם הוא נמצא כרגע במשבצת קצת אחרת.

בפרויקט 252 אנחנו עוסקים בדיוק בזה: פירוק חסמים, ניקוי רעשי רקע ולימוד הכלים הפרקטיים שיאפשרו לכם לראות את הנשמה שמולכם, מעבר להגדרות החברתיות הצרות.

