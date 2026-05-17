משטרת טורונטו פרסמה בסוף השבוע שעבר את הדוח השנתי המרכז את נתוני פשעי השנאה בעיר.

מהנתונים הרשמיים עולה תמונה מדאיגה מאוד עבור חברי הקהילה היהודית המקומית, אשר ממשיכים להוות את מוקד הפגיעה המרכזי.

על פי הדוח המשטרתי, בשנת 2025 נרשמו בעיר 231 עבירות פליליות בעלות מניע של שנאה. הנתון מבטא ירידה בהיקף העבירות לעומת השנים הקודמות, שבהן נרשמו 443 מקרים בשנת 2024 ו-372 מקרים בשנת 2023.

עם זאת, המשטרה מזהירה כי עד כה בשנת 2026 נרשמה עלייה מדאיגה של 40% בפשעי השנאה שדווחו לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

פשעי השנאה על רקע דתי ירדו בשנת 2025 ב-49% בהשוואה לשנת 2024, אך הקהילה היהודית נותרה כאמור היעד העיקרי לפגיעה מכלל הקבוצות הדתיות.

הנתונים מלמדים כי 82% מפשעי השנאה שבוצעו על רקע דתי כוונו נגד יהודים, בעוד ש-14% מהמקרים כוונו נגד מוסלמים.

במקביל, המשטרה דיווחה כי בשנת 2025 נערכו בעיר יותר מ-375 הפגנות ומחאות ציבוריות הקשורות לסכסוך המתמשך במזרח התיכון.

במהלך קיומן של ההפגנות הללו נעצרו 84 בני אדם על ידי כוחות האכיפה והוגשו 186 כתבי אישום פליליים. במשטרת טורונטו ציינו כי מרבית ההפגנות הללו היו אנטי-ישראליות, והן נשאו מסר קבוע של תמיכה במאבק המזוין נגד מדינת ישראל.