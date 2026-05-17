מדינת ישראל הפעילה בחשאי לפחות שני בסיסים צבאיים סודיים במעמקי המדבר המערבי של עיראק במשך למעלה משנה, אשר שימשו כנקודות מוצא ותמיכה למבצעים צבאיים נגד איראן.

לפי דיווח נרחב בעיתון האמריקני "ניו יורק טיימס", המבוסס על עדויות של גורמים ביטחוניים עיראקיים ואזוריים, ההכנות להקמת הבסיסים המאולתרים החלו כבר בשלהי שנת 2024 במטרה לאתר מיקומים מבודדים שישמשו את כוחות חיל האוויר והקומנדו במבצעים עתידיים.

אחד הבסיסים הללו, הממוקם באזור א-נוח'ייב, נחשף בתחילת חודש מרץ האחרון לאחר שרועה צאן מקומי בן 29 בשם עוואד אל-שאמרי נתקל באתר באקראי במהלך נסיעה.

לפי דיווחי קרוביו ומפקדים באזור, אל-שאמרי הספיק ליצור קשר עם המפקדה הצבאית העיראקית האזורית ולדווח על נוכחות של חיילים, אוהלים ומסוקים סביב מנחת תעופה מאולתר, וזמן קצר לאחר מכן נורה למוות בידי מסוק שרדף אחר רכבו והצית אותו.

החשיפה הדרמטית עוררה טלטלה פוליטית וביטחונית חריפה בעיראק ובבגדאד, על רקע העובדה שמערכות המכ"ם העיראקיות הושבתו במהלך תקופות הלחימה בהנחיית ארצות הברית כדי להגן על כלי טיס אמריקניים.

יממה לאחר דיווחו של רועה הצאן, שיגר הצבא העיראקי כוח סיור לבחינת האזור, אך היחידה נתקלה באש חזקה, וכתוצאה מכך נהרג חייל עיראקי אחד, שניים נפצעו ושני כלי רכב הופצצו, דבר שהוביל לנסיגת הכוח מהמקום.

בשיחות סגורות שקיים הרמטכ"ל העיראקי, הגנרל עבדול-אמיר יאראללה, עם מקביליו בצבא ארצות הברית, אישרו האמריקנים כי לא מדובר בכוחות של צבא ארה"ב, ובכך התחזקה ההבנה בבגדאד כי מדובר בכוח ישראלי.

בעקבות התקרית, זומנו מפקדי הצבא העיראקי לשימוע חסוי בפרלמנט ב-8 במרץ, שם חשף חבר הפרלמנט חסן פדאם כי ישראל הקימה מאחז סודי נוסף במדבר המערבי, מידע שאומת בהמשך על ידי בכיר ביטחוני עיראקי נוסף.

הגורמים האזוריים ציינו כי הבסיסים סיפקו מענה חיוני של תדלוק שקיצר משמעותית את הטווחים עבור כלי הטיס של חיל האוויר, וכי הבסיס בא-נוח'ייב אינו פעיל עוד כיום, בעוד שסטטוס המאחז השני נותר לא ידוע.