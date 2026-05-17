הרב ינאם בן הרוש, שליח חב"ד, נבחר פה אחד לכהן כרב היישוב אורנית, לאחר שקיבל 18 קולות מחברי הגוף הבוחר. הבחירה קבעה את מינויו לתפקיד רב היישוב.

ח"כ מיכאל מלכיאלי, לשעבר שר הדתות, בירך על הבחירה ואמר כי, "תנופת שירותי הדת הגיעה גם להתיישבות".

לדבריו, "אין ספק כי מינויו של הרב בן הרוש ימשיך את חיזוק היישוב אורנית גם מבחינה רוחנית וחברתית".

מלכיאלי הוסיף כי, "כפי שהנחה יו"ר ש"ס אריה דרעי, חיזוק שירותי הדת ימשכו בכל חלקי הארץ".

הרב בן הרוש נולד למשפחה מסורתית לאחר מלחמת ששת הימים. הוא נקרא על שם המלחמה, על רקע ניצחונה של ישראל על ארבע מדינות.

במהלך שנות נעוריו התקרב ליהדות ולמד בישיבת נחלים. בתקופה זו החל להתקרב לחסידות בכלל ולחסידות חב"ד בפרט.

בגיל 19 נכנס ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד. בשנת תשמ"ט נסע לשנת ה'קבוצה' אצל הרבי.

לאחר נישואיו התגורר לתקופה קצרה בפתח תקוה. בי' בכסלו תשנ"ג קיבל אישור מהרבי מחב"ד לצאת ליישוב אורנית.