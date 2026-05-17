הוריו של רס"ל גיא לודר ז"ל, לוחם עוצבת הקומנדו שנפל בלבנון לפני כחודש, נפגשו היום (ראשון) במערך העיניים של בית החולים בילינסון לראשונה עם סגן שילי ליבוביץ, קצין בסיירת גולני שנפצע קשה בשתי עיניו במהלך פעילות מבצעית בלבנון לפני כחודשיים.

המפגש המרגש התאפשר לאחר שמשפחתו של גיא, שהיה חתום על כרטיס אדי, החליטה ברגעיה הקשים ביותר לתרום את איבריו ורקמותיו, ובכך העניקה לשילי את מאור עיניו מחדש.

סגן שילי, בן 22 מעומר, עבר ארבעה ניתוחים מורכבים לאחר שסבל מפגיעה קשה ברשתית ובקרנית בעינו הימנית.

פרופ' יואב נחום, סגן מנהלת מערך העיניים שביצע את ההשתלה, הסביר כי הניתוח המורכב כלל שימוש בקרנית מלאכותית זמנית, טיפול בחלק האחורי של העין והחלפתה בשתל התורם של גיא ז"ל.

ד"ר אסף דותן, מנהל יחידת הרשתית, ציין כי מאז ההשתלה חל שיפור משמעותי בתפקוד העין של הקצין, והבטיח: "שילי, עד עכשיו נלחמת בשבילנו, עכשיו אנחנו נילחם על הראייה שלך".

לפי נתוני המרכז הלאומי להשתלות, מאז השבעה באוקטובר הסכימו מעל 120 משפחות של חללי צה"ל לתרום איברים ולהציל עשרות חיי אדם.

במהלך המפגש פנה שילי להוריו של גיא, חגית וניר, ואמר בהתרגשות כי חבריו ליחידה של גיא סיפרו לו על אדם שמח וחייכן שהותיר חותם בכל מי שפגש. "לי ניתנה הזכות לקבל את מאור עיניו, ואני שמח להיות זה שממשיך את האור שלו בחיים", אמר הקצין.

הוריו של גיא, בן 21 מהיישוב יובלים, סיפרו בגאווה על בנם שנאבק להעלות פרופיל כדי לשרת בקרבי, עשה שנת שירות עם נוער בירושלים והיה עמוד התווך של חבריו. הם הדגישו כי למרות שלא ידעו על חתימתו על כרטיס אדי, ההחלטה לתרום הייתה טבעית לחלוטין. "היה לנו ברור שזה מה שהוא היה רוצה - לעשות טוב ולעזור לזולת. זה פשוט המשך הדרך של גיא".