נועם בתן נוחת בנתב"ג ללא

הזמר נעם בתן ומשלחת כאן לאירוויזיון, נחתו היום (ראשון) בנתב"ג עם טיסת אל על, לאחר שסיימו במקום השני באירוויזיון 2026 בווינה, ורשמו זכייה שנייה ברצף בתחרות.

לאחר הנחיתה, קיים נועם בתן מסיבת עיתונאים קצרה בנתב"ג, שבה אמר: "תודה רבה לכולכם. זה לא מובן מאליו. אני אתמול באופן אישי והרבה במדינה חווינו תחושת אחדות. אני מודה לאלהים שאפשר לי להיות חלק מהדבר הזה".

בתן ביקש להעביר מסר של אחדות. "יש לי בקשה קטנה. יש גם את מחר. אני מבקש מאיתנו לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשניה. לנסות לשפוט לכף זכות. אני מבקש שגם לא ברגעי שיא כשרגוע ויום יומי, אם יש לי בקשה זה זה. אני מאד מתרגש לקראת המשך הקריירה ויש עוד מלא הפתעות שהכנו".

גולן יוכפז, מנכ"ל כאן, אמר בקבלת הפנים בנתב"ג: "לפני חצי שנה, אי השתתפות ישראל באירוויזיון היתה עובדה כמעט מוגמרת. הבנו שהדרה של ישראל מהאירוויזיון תגלגל כדור שלג פוליטי שיתחיל על הבמה באירופה ויתגלגל אל מפעלי הכדורסל והכדורגל הבינלאומיים של ישראל, והמשחקים האולימפיים ויעבור גם דרך הדרת תרבות ישראלית. הצלחנו להפוך את ההחלטה ולהשאיר את ישראל בתחרות - ואת התוצאה ראיתם אתמול על הבמה בווינה".

במאי השיר, יואב צפיר אמר: "לפני עשר שנים נעם בא לאודישן בכוכב הבא והשופטים לא העבירו אותו. הוא לא נשבר ובנה לעצמו קרירה ושירים מדהימים. הפעם הגיע וראיתם כמה טוב הוא היה ולאיזה פסגה הוא הגיע. נעם אתה השראה ענקית".