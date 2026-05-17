אירוע מיוחד נערך היום (ראשון) במועצה המקומית בית אל, כאשר כ-500 ילדי גנים הגיעו לבוקר חגיגי בישיבה הגבוהה בראשות הרב זלמן ברוך מלמד לקראת חג השבועות.

הילדים סיירו בבית המדרש ופגשו מקרוב את מאות הבחורים והאברכים השוקדים על לימודם.

בהמשך הביקור שוחח עם הילדים רב היישוב, הרב אריאל בראלי, שקרא עמם את עשרת הדיברות. הילדים השתתפו במעמד המיוחד והאזינו לדברים על משמעות חג השבועות וחשיבות לימוד התורה.

במהלך האירוע העניקו ילדי הגנים לתלמידי הישיבה מארזי חטיפים כאות הוקרה וחיזוק ללומדי התורה. הגננות סיפרו כי לקראת יום העצמאות הוקירו הילדים את חיילי הגזרה וכעת, לקראת חג השבועות, ביקשו להודות גם ללומדי התורה.

לדבריהן, הילדים למדו על חשיבות לימוד התורה ועל כך שהעולם קיים בזכות לומדי התורה. הן הוסיפו כי גם חיילים מספרים שלימוד התורה בישיבה מעניק כוח ומשמעות בשדה הקרב.

הרב שלומי רוזנטל מישיבת בית אל סיכם, "זכינו לארח את הדור הבא של לומדי התורה, ילדי הגנים במועצה ואנחנו שמחים שמגיל קטן הילדים לומדים על חשיבותה של התורה".