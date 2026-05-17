חברת מהדרין הודיעה היום (ראשון) על מינויו של שר הפנים לשעבר, עו"ד משה ארבל, לתפקיד יו"ר הדירקטוריון של החברה.

ארבל מצטרף למהדרין לאחר שבע שנות כהונה בכנסת ובצמרת השירות הציבורי, שבמהלכן הוביל מערכות מורכבות במשרדי הממשלה. בין היתר, כיהן ארבל כשר הפנים, שר הבריאות, וכן כסגן שר בשני המשרדים הללו.

ארבל מחזיק בתארים ראשון ושני במשפטים מהקריה האקדמית אונו, השלים לימודי תעודה בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד, וכיום שוקד על לימודי תואר שלישי במשפטים באוניברסיטת רייכמן.

חברת מהדרין, הנמצאת בשליטת קבוצת דלק ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, נחשבת לאחת מחברות הקרקעות והחקלאות הוותיקות והגדולות בישראל. החברה מחזיקה ומעבדת עתודות קרקע נרחבות בהיקף של אלפי דונמים ברחבי הארץ, ומפעילה נכסים לוגיסטיים הכוללים בתי קירור, בתי אריזה ומרלו"גים בארץ ובחו"ל.

כיום פועלת מהדרין בארבעה תחומי ליבה: חקלאות, בתי קירור, מים, ונדל"ן מניב.

בחודש נובמבר האחרון הרחיבה החברה משמעותית את זרוע הנדל"ן שלה כאשר רכשה 51% מחברת "פי הנדסה ובנייה" תמורת כ-27 מיליון שקל, והקימה את חברת הבת "הורייזון מהדרין ייזום ובנייה".

עם מינויו מסר ארבל: "לאחר שנים של עשייה ציבורית משמעותית, אני פונה לפרק חדש ומודה על האמון שניתן לי. מהדרין היא חברה ישראלית ותיקה, המחוברת לעשייה, לקרקע ולחקלאות הישראלית. אני רואה בתפקיד יו"ר הזדמנות לפעול יחד עם הדירקטוריון וההנהלה להמשך פיתוח החברה, לחיזוק פעילותה ולהעמקת מנועי הצמיחה שלה בשנים הבאות".