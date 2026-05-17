מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה היום (ראשון) החלטה שמשנה את כללי תוכנית "דירה בהנחה": החל מההגרלות הקרובות, הסדרת מעמד צבאי תהיה תנאי סף להשתתפות.

כמו כן הוחלט כי 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים. ההחלטה מגיעה בעקבות פסיקות בג"ץ ועשויה להשפיע על אלפי צעירים, ובהם תלמידי ישיבות.

המשמעות: מי שמוגדר כחייב גיוס ולא הסדיר מעמדו לא יוכל להשתתף בהגרלות. ההחלטה מגיעה בעקבות שורת פסיקות של בית המשפט העליון שקבע כי אין להעניק הטבות כלכליות וסבסודים ממשלתיים לחייבי גיוס שלא התייצבו לשירות.

המועצה אישרה גם שינוי מבני בחלוקת הדירות: 50% מכלל הדירות בהגרלה הקרובה יוקצו למשרתי מילואים בלבד, תוך מתן עדיפות למשרתים במערך הלוחם. 50% הנותרים יופנו לכלל הציבור, אך גם בהם תחול דרישת הסדרת המעמד הצבאי.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר: "ב-25.5.26 יפתח הרישום למחצית מיחידות הדיור המוגרלות - 4,000 יחידות - לחיילי מילואים בלבד (50% עדיפות ללוחמים). לגבי המחצית השנייה - 4,000 יחידות - יפתח הרישום לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא תוך מתן עדיפות לנכים ולבני מקום".

ההחלטה צפויה להשפיע במיוחד על אלפי תלמידי ישיבות שעד כה ראו בתוכנית "דירה בהנחה" את הדרך המרכזית לרכישת דירה במחירים סבירים.

בקרב זכאים חרדים קיים כעס על כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ': אילו לא היו דוחים את ההגרלה בפעם הראשונה, היא הייתה מתקיימת לפני שבית המשפט דן בסוגיה.

בהגרלה הקרובה היו אמורות להיכלל דירות ביישובים רכסים, בית שמש וקריית גת. אם תלמידי ישיבות ייעדרו, הציבור החילוני יזכה בדירות וישנה את אופי המקומות, והם יצטרכו לקנות במחירי שוק.

עוד נמסר מהרשות: "ככל שהמידע יגיע מהצבא לפני ה-25.5 יפתח הרישום לכלל יחידות הדיור המוגרלות לזכאים שהסדירו מעמדם מול רשויות הצבא, תוך מתן עדיפות של 50% לחיילי מילואים (25% עדיפות ללוחמים)".