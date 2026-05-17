צה"ל מפרסם הערב (ראשון) כי נכון להיום לצבא חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם בין 6,000 ל-7,500 לוחמים.

גורמי הביטחון מזהירים כי הפערים הללו צפויים להעמיק באלפי לוחמים, תומכי לחימה ואנשי טכנולוגיה נוספים במידה וקיצור שירות החובה ל-30 חודשים ייכנס לתוקפו כמתוכנן.

הצורך המבצעי הדוחק ב-7 זירות לחימה שונות מחייב את משרתי הסדיר לפעול ברציפות לאורך כל השנה, ואת אנשי המילואים לבצע עשרות ימי שמ"פ מעבר לתכנון המקורי.

בצבא מציינים כי למרות העומס, נתוני המוטיבציה בקרב בני הנוער לשירות קרבי משמעותי נותרים גבוהים במיוחד בקרב גברים ונשים כאחד.

כדי להתמודד עם המציאות המורכבת, אגף כוח האדם (אכ"א) מוביל בשנתיים וחצי האחרונות תוכנית אסטרטגית נרחבת בשם "עץ השדה" למיצוי מיטבי של ההון האנושי והרחבת מקורות הגיוס.

במסגרת בניין הכוח והקמת הסד"כ החדש, הוקמו בשנתיים האחרונות 9 פלוגות שריון בסדיר, גדוד הנדסה, גדוד פיקוד העורף, סד"כ הגנה אווירית ואיסוף קרבי, וכן גדוד חרדי חדש במטרה להקל על מערך המילואים.

במקביל, הוקם סד"כ מילואים רחב היקף המשולב בגרף הלחימה הנוכחי לשנת 2026, הכולל 25 גדודי חטיבות "דוד", את חטיבת "השומר" (4 גדודים), חטיבת שריון 500, אוגדה 38 ו-49 צוותי שריון נוספים.

הקמות אלו מתאפשרות בזכות החזרת מתנדבים, קריאה לבעלי פטור בצו פוקד, ומיצוי מאגרים של משרתים שלא שובצו בעבר. נדבך משמעותי נוסף במהפכת כוח האדם הוא מערך הלחימה הנשי: בעשור האחרון זינק היקף גיוס הלוחמות מ-500 ל-5,000 מתגייסות בשנה - גידול של פי 3 בשיעור הנשים מכלל מערך הלחימה בצה"ל.

צה"ל מפעיל גם את תוכנית "השנה ה-12" - מהלך לאומי בהשקעה של 70 מיליון שקל המייצר רצף הכנה לשירות. התוכנית מתמקדת בבעיות נפשיות שאינן קליניות, המהוות 80% מכלל הנשירה בצה"ל (ששליש ממנו מתרחש בתחילת השירות).

הפרויקט מפעיל מכינות הזנק בשני שלבים: מכינת מסיימי י"א לעיצוב עמדות וחוסן, ומכינת מסיימי י"ב בסמוך לגיוס לצמצום פערי מוכנות. בשנת הפיילוט השתתפו כ-450 תלמידים, ובחודש יוני הקרוב תחל שנת הביסוס שתכלול 8,000 מלש"בים.

לצד זאת, אכ"א השיק את תוכנית "השיבוץ ההיברידי" המקדימה את השיבוץ הסופי לשלבים מוקדמים בהתאם לנתוני המלש"ב, ומאפשרת שיבוץ קביעה במקביל להמשך מיונים. במקביל, ענף "מהלך השירות" ותוכנית "דרך דוד" מפקחים על מיצוי חיילים תוך כדי השירות, מעניקים הזדמנות שנייה לקצונה ומלווים אוכלוסיות בסיכון נשר. כמו כן, מופעלות תוכניות "מעבר לאופק" להשארת חיילים עתידי שחרור בקבע, ותוכנית "פסיפס" שהובילה לעלייה של 22% במאותרי פריפריה במסלולים הטכנולוגיים בין השנים 2023-2025 באמצעות התערבות מגילאי חטיבת הביניים.

במקביל הצבא משקיע מאמצים ניכרים בהרחבת שילוב הציבור החרדי, אולם העלייה הנוכחית בגיוס עדיין אינה עונה על הצרכים המיידיים של הצבא, שממשיך במהלכי אכיפה וגיוס על פי דין.

מתוך 80 אלף הנמצאים בתהליכי השתמטות, כ-50% משתייכים בוודאות לציבור החרדי ו-25% נוספים מוערכים ככאלה. כחלק מהסדרת הנושא, חתם הרמטכ"ל על פקודת מטכ"ל ייעודית המגדירה את תנאי השירות, וביולי 2025 הנחה להוציא צווי גיוס לכלל חייבי הגיוס החרדים תוך התאמת תהליכי הזימון.

בנוסף, מונה תא"ל אבינועם אמונה ליועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, והותאמו הליכי הצו הראשון, ימי הגיוס ומערכי הכשרות והמגדריות.

הנתונים מצביעים על מגמת עלייה הדרגתית: בשנתון 2023 התגייסו כ-2,200 חרדים, בשנתון 2024 עלה המספר ל-2,800, ובחציון הראשון של שנתון 2025 התגייסו כ-1,850 לוחמים ותומכי לחימה, כאשר הצפי לסוף השנה הוא חציית רף ה-3,000 מתגייסים. צה"ל פתח עבורם מסלולי לוחמה ייעודיים כגון חטיבת "חשמונאים", "נצח יהודה", "חץ צנחנים", "מגן הנגב" ומג"ב, לצד עשרות מסלולים טכנולוגיים יוקרתיים ותוכניות עתודה.