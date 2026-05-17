נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב (ראשון) פוסט ברשת TRUTH ובו שלח איום כלפי איראן.

"עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא מה שחשוב כאן", כתב טראמפ.

הפוסט פורסם זמן קצר לאחר שטראמפ שוחח בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשיחה, שנמשכה יותר מחצי שעה, השניים דנו על האפשרות לחידוש הלחימה נגד המשטר בטהרן.

גורם מדיני אמר כי ישראל ערוכה לשוב ללחימה נגד איראן אך הדברים תלויים כעת בעמדה האמריקנית.

"טראמפ צריך לקבל החלטה. ברגע שיחליט לחדש את הלחימה עלינו להיות ערוכים - כי סביר מאוד שיבקש מישראל להצטרף אליו להמשך המערכה", אמר הגורם.