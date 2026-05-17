אם איננו רוצים לראות ראש ממשלה בישראל לובש מדי אסיר כתומים ויושב בבית הסוהר, עלינו לפתוח מחדש את תיקו של עמירם, לחקור את החוקרים, לבדוק את כל שלבי החקירה והשחזור, ולבחון מה הוצג לשופטים וליועץ המשפטי לממשלה, באופן שאפשר קבלת הארכות מעצר ללא מפגש עם עורך דין, ואף מתן היתר לקיום חקירות בעינויים.

נגלה עוולות, שקרים, תפירות תיקים ועלילות פרי המחלקה היהודית בשב"כ, שקלונה כבר נחשף ברבים, מפיה שלה עצמה, בהקלטות חשובות אלו.

הריאיון של איילה חסון עם ניצב משנה מועלם, שחשף בהקלטות את השקרים והשיטות הנוראיות של המחלקה היהודית בשב"כ, משליך ישירות, עשר שנים לאחור, על השיטות שבהן נהגו כלפי בננו עמירם. מדובר בתפירת תיק מלאה, תוך שימוש בשקרים כלפי שופטים, כלפי ייעוץ משפטי, כלפי שרת המשפטים ומי שנשלחה לבדוק האם אכן הופעלו עינויים, מתוך ידיעה שהמערכת תשלב ידיים, המשטרה, הפרקליטות והשופטים בבתי המשפט המחוזי והעליון, ישלבו ידיים באופן מלא עם המחלקה היהודית. המעטפת של ביטחון המדינה וחוק הטרור משמשת כסות לפגיעה באנשים שונים, בהם מי ששירת 40 שנה במשטרת ישראל, ניצב משנה מועלם, וביועצי ראש הממשלה, אך הכול התחיל מיהודי פשוט ששמו עמירם. לא עצרנו כאשר ראינו תמרור אזהרה בולט, והמערכת המשיכה וממשיכה לפעול כך גם כיום, גם לאחר חילופי ראש השב"כ.

מאז מעצרו של עמירם, חקירתו, גזר דינו וישיבתו בבידוד במשך כמעט תשע שנים, אין יום שבו לא מתגלות עוולות, בחקירות, בפתיחת תיקים, במעצרים ובכל מערכת רשויות אכיפת החוק, האזרחית והצבאית. רבים הם האנשים, ובהם גם בכירים מאוד, שנגרם להם עוול נורא, לצד פגיעה בשמם הטוב.

זו דרכה של המערכת הזו, על כל גרורותיה הגלויות והסמויות, והדבר לא ייעצר כל עוד נשכח את עמירם, וכל עוד הוא יישאר בבור. לעיתים קרובות אני שומע על מסכת הייסורים שעברו בכירים שונים מצד רשויות אכיפת החוק, על המעצר שלהם, החקירה ועוד. ליבי יוצא אליהם ואל בני משפחותיהם, אך לצד זאת אני אומר: מה אתם בוכים? הבן שלי עבר, ועודנו עובר, פי אלף ופי מיליון מכולכם יחד.

הגיעה העת, לאור כל העדויות, ההקלטות והעוולות שהצטברו, לחקור את החוקרים עד לראשי המערכות השונות, ראשי השב"כ, היועצים המשפטיים ומשניהם, ואת כלל הרשויות שמשלבות ידיים, כולל שופטים שפסקו בניגוד לכללי השפיטה.

אם לא נעצור כעת, אם הכנסת לא תקבל החלטה ותבין שמוטלת עליה החובה להתעורר ולחבר את כל חלקי המתפרה המשפטית מלאת העוול והשקר, החל מפרשת עמירם, אנו עלולים לסיים בטרגדיה לאומית ואישית, שבמסגרתה ראש הממשלה בנימין נתניהו ימצא עצמו מורשע בתיקי שווא ושקר תקדימיים, פושט את חליפתו ועניבתו, לובש מדי אסיר כתומים ומקבל ביקורים מקרוביו מאחורי זכוכית.

משפט השווא והשקר של עמירם הוא אות קין על מערכות החוק במדינת ישראל ועל שירות הביטחון הכללי. אם הדבר לא יתוקן, ואם לא נתבע צדק עבור יהודי פשוט בשם עמירם, נמשיך, לצערנו, במסלול של תפירת תיקים לניצב משנה מועלם, לנציב שב"ס קובי יעקובי, לקציני צה"ל ולוחמיו בזמן מלחמה, ומעל כולם, לראש הממשלה, דווקא בעת מלחמה.

הכותב הוא אביו של עמירם