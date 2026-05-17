ראש השב"כ דוד זיני, הגיש היום (ראשון) באמצעות פרקליטו, עו"ד אוהד שלם, בקשה חריגה וחריפה לחיוב בביזיון בית משפט נגד שורת בכירי מערכת הביטחון לשעבר שעתרו נגד מינויו.

הבקשה הוגשה לאחר שהעותרים, בכירים לשעבר בצה"ל, בשב"כ ובמוסד, מסרבים בעקביות לחשוף את זהותם ושמותיהם בפני הציבור ובפני זיני עצמו, חרף החלטה מפורשת של בית המשפט העליון בעניין.

הרקע לבקשה הדרמטית נעוץ בפסק דין קודם של בג"ץ, שבו נקבע באופן חד-משמעי כי "אין כל מקור בדין המאפשר לעותרים להסתיר את שמותיהם" במסגרת עתירה ציבורית מסוג זה, וכי עליהם לפעול בשקיפות כמקובל.

למרות פסיקה זו, החליטו העותרים ובאי כוחם שלא לציית להוראה. בבקשה שהגיש זיני נטען כי מדובר בהפרה בוטה ומכוונת של שלטון החוק. "העותרים או באי כוחם סיגלו לעצמם שיטה; הם מתעלמים באופן מכוון מפניות המבקש לקבלת השמות, ובמקום זאת פונים שוב ושוב לאמצעי התקשורת כדי לנהל מאבק תקשורתי מתוזמן נגד בקשתו הלגיטימית לקיום פסק הדין".