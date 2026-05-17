בהנחיית שר הביטחון, ישראל כ"ץ, חתם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, על תיקון רשמי לצו הוראות הביטחון ביהודה ושומרון כך שחוק עונש מוות למחבלים שאושר בכנסת יחול גם באזור.

החוק מאפשר לבתי המשפט הצבאיים לגזור עונש מוות על מחבלים שביצעו פיגועי טרור ורצחו יהודים.

מדובר בשינוי מדיניות, המגיע כחלק מטלטלת המערכת הציבורית לאחר טבח השבעה באוקטובר ומהווה יישום של אחת מהבטחות הבחירות המרכזיות של סיעת "עוצמה יהודית".

על פי נוסח החוק ותיקון הצו הנוכחי, עונש המוות יהפוך ל"ברירת המחדל" הבלעדית בבתי המשפט הצבאיים ביו"ש עבור מחבל שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור.

התיקון משנה מן היסוד את הפרוצדורה המשפטית שהייתה נהוגה עד כה: מעתה, השתת עונש מוות לא תותנה עוד בדרישת התביעה הצבאית, לא תחייב החלטה פה אחד של הרכב השופטים (אלא רוב רגיל בלבד) ולא תוגבל בדרגת השופטים ביושבם בדין.

יתרה מכך, מפקד כוחות צה"ל באזור לא יהיה רשאי לחון את המחבל או להקל בעונשו, והחוק אוסר באופן גורף על הממשלה לשחרר בעסקאות עתידיות של חילופי שבויים מחבל שנגזר עליו עונש מוות או שהוא נאשם בעבירה שדינה מיתה.

השר ישראל כ"ץ בירך על המהלך. "נגמר עידן ההכלה. מחבלים שרוצחים יהודים לא יישבו בכלא בתנאים נוחים ולא יחכו לעסקאות - הם ישלמו את המחיר הכבד ביותר בתלייה. מיד לאחר אישור החוק הנחיתי את צה"ל לפעול ליישומו המלא ביהודה ושומרון, והיום הפכנו את המדיניות החדשה למציאות".

השר בן גביר סיכם "הבטחנו וקיימנו. מול טרור רצחני מדינת ישראל משנה את המשוואה, לא מתקפלים ומייצרים מחיר שלא ישתלם לאף מחבל לשלם".