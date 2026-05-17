השר דודי אמסלם התייחס היום (ראשון) בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת לחוק הגיוס וטען כי מנסים לפגוע בחרדים בטענות שאינן מציאותיות

"בלי תורה אין עם ישראל. כל מי שלומד תורה, אני רואה אותו תורם, לא פחות מחייל שנלחם עכשיו בעזה. אין הבדל ביניהם. בצה"ל יש עודפים של לוחמים שהושקעו בהם מיליארדים - אבל הצבא נגרר אחרי כל הרעל של השמאל. אם מחר כל החרדים באים לצבא, השמאל יפגין בקפלן 'אל תיקחו אותם'", אמר אמסלם.

הוא תקף בחריפות את השמאל הישראלי. "עברנו ארבע שנים איומות ונוראות והגעתי למסקנה שהשמאל במדינת ישראל הם הכי אלימים במדינה והכי אנטי דמוקרטים".

כשנשאל לגבי הרפורמה המשפטית והדרך לקידומה ענה אמסלם "יש שלושה-ארבעה מיליוני דוד זיני בארץ. אותו דבר גופמן. נעשה את הרפורמה בכוח ובמוח".

אמסלם גם העריך כי "הבחירות יהיו אחרי החגים, אם היו במועדן. חודש לפה חודש לשם לא חשוב. לדעתי, זה יהיה במהלך חודש ספטמבר".