חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) תקפה היום (ראשון) את חבר הכנסת ושר הפנים לשעבר משה ארבל, שהודיע על התפטרותו מהכנסת.

לטענתה, ארבל לא ייצג את ערכי ש"ס, והעזיבה שלו לא תטלטל את המפלגה. גוטליב טענה כי ארבל פעל לאורך כהונתו כדי לרצות את השמאל במטרה להיות ממונה לשופט.

"משה ארבל אינו איש ש"ס. התפטרותו מהכנסת אינה טלטלה בש"ס ולא בקרב בוחרי ש"ס", כתבה גוטליב ברשת X.

לדבריה, "משה ארבל יהיה חסר מאד לחבריו באופוזיציה בכנסת. רשמתי עליו פעמים אינספור ואף קראתי לדרעי לפטרו".

גוטליב מנתה שורה של החלטות ועמדות של ארבל כראיה לכך שלא ייצג את ערכי הימין: "משה ארבל היה נגד פיטורי מיארה משבשת ההליכים ומפרת האמונים. היה בעד הכנסת ערבים מאיו"ש לעבודה בישראל בזמן מלחמה, וכעס על החלטת ראש הממשלה להגדיל מכסות עובדים זרים. נפגש עם איימן עודה במסגד בחיפה. ועוד".

היא האשימה כי מאחורי כל המהלכים של ארבל הסתתרה אסטרטגיה ברורה: "משה ארבל רוצה להיות שופט. הוא הבין שאת זה הוא ישיג רק אם השמאל יחבב אותו. סה"כ תובנה הגיונית". את דבריה סיימה בעקיצה: "משה אתה איש חביב ואף חכם אך אינך ש"ס. בהצלחה בהמשך דרכך. החלה תקופת הצינון".

חבר הכנסת משה ארבל הודיע היום כי פנה ליו"ר ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר, הודה ארבל למועצת חכמי התורה וליו"ר ש"ס על האמון והליווי, וכתב כי מדובר ב"זכות גדולה שנפלה בחלקי ללמוד ממך מקרוב".

מאוחר יותר פורסם כי ארבל מצטרף לדירקטוריון מהדרין, חברת המטעים והנדל"ן בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, כאשר הכוונה למנותו ליו"ר. קבוצת דלק רכשה את השליטה במהדרין ביולי 2023 לפי שווי של 560 מיליון שקל, וכיום החברה נסחרת בבורסה לפי שווי של כמיליארד שקל.