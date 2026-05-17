יוסי דגן והרב חיים גנץ בכדים דוברות מועצת שומרון

21 שנים לאחר שנעקר בגירוש, היישוב כדים שבצפון השומרון צפוי לקום מחדש בקיץ הקרוב. את המהלך ההיסטורי מוביל גרעין משפחות המורכב ברובו ממשפחות מתל אביב וממרכז הארץ, ביוזמת בוגרים של ישיבות ציוניות ומשוחררי מילואים ממלחמת חרבות ברזל שנערכים לעלייה לקרקע.

חברי הגרעין קיימו מספר סיורים במקום יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, צוותי המועצה ותנועת ההתיישבות אמנה, בימים האחרונים התקיים סיור ענק עם עשרות משפחות.

ההקמה מחדש של הישוב כדים היא חלק מהמהלך האסטרטגי לחזרה ליישובי צפון השומרון. הקמת הישובים מחדש תוכננה כחלק מתוכנית "מיליון בשומרון", של המועצה והוא יוקם מחדש לאחר החלטת הקבינט אותה הובילו השר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כץ לפני מספר חודשים.

החזרה לישוב כדים מהווה שיא במאבק של למעלה מ-20 שנה בהובלת ראש המועצה, אנשי "חומש תחילה", מגורשי חומש ושא-נור וישיבת חומש.

ההכרזה על החזרה לכדים מהווה אבן דרך דרמטית בהשלמת התיקון בצפון השומרון. כדים הוא היישוב הרביעי מבין הישובים שנעקרו באזור זה.

לאחר ההכרזה הרשמית, המשפחות רקדו יחד עם תלמידים מהישיבה במקום עם השיר: "שורו הביטו וראו". השיר אותו חיבר אברהם הרצפלד ממשוררי הפלמ"ח ושמעו סקירה גיאוגרפית על המקום.

דגן אמר למשפחות שהגיעו לסיור המסכם בשטח: "אנחנו עומדים כאן בחורבות והריסות היישוב כדים ומודיעים בצורה רשמית: כאן בכדים יעלה יישוב גדול בקיץ. וביום השנה ה-21 לגירוש אנחנו נוכל להתייצב קבל עם ועולם ולומר: תיקנו את הגירוש מצפון השומרון.

העובדה שמגיע לכאן גרעין חזק מתל אביב לחזק את ההתיישבות בכדים, זו אמירה שאנחנו עם אחד, זו אמירה שמחברת ואנחנו גם נמשיך ביחד לחזק את הקשר בין כל רובדי עם ישראל. בעיניי זה מרגש לא פחות מהתיקון הזה של החזרה לכאן. אנחנו ביחד כולם, עם כל גופי הממשלה, בצורה ממלכתית, עובדים להקים עוד הרבה יותר יישובים, חלקם הגדול בקיץ. אם עקרו כאן בצפון השומרון ארבעה יישובים, כאן בצפון השומרון יעלו בחזרה 18 יישובים חדשים פורחים, עם גני ילדים, עם מעונות, עם בתי ספר, עם כבישים - מדינת ישראל חוזרת לצפון השומרון".

הרב חיים גנץ ראש ישיבת "מעלה אליהו" בירך את המשפחות. "בע"ה, יקום כאן ישוב שתהיה בו נשמה גדולה. יישוב עם קדושה, יישוב שהמכנה המשותף שלו הוא תורה, קדושה אהבה, חיבור, ומסירות אחד לשני ובעיקר מסירות לעם ישראל, לעם הגדול שלנו".

מרכז הגרעין, עוז צהר, סיכם "כולנו כאן היום צועדים לא רק בשם עצמנו. לא באנו לפה כאנשים פרטיים. כל אחד נושא על הכתפיים שלו דורי דורות של חולמים וחולמות, כל כך הרבה דורות שהתפללו שאנחנו ניישב את האדמה הזאת, "עוד אבנך ונבנית" על המקום הזה כל הדורות התפללו, ואנחנו הולכים בשם כולם. יש לנו את הזכות הזו לצעוד פה, ובע"ה בשוב השם ציון, אנחנו נראה גם בגאולה השלמה במהרה בימינו".