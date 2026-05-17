חבר הכנסת מאיר פרוש יצא הערב (ראשון) במתקפה חריפה נגד גורמים בצה"ל לאחר שהצבא פרסם נתונים על מחסור של כ-12,000 חיילים בשירות חובה.

פרוש האשים גורמים צבאיים ב"הכוונת משפטנים", כלשונו, וטען כי "הצבא הפך לכלי פוליטי בידי רודפי לומדי התורה", תוך התעלמות מהמלצות ועדת שקדי שקבעה לא לגייס אברכים הלומדים שלושה סדרים ביום.

מוקדם יותר צה"ל פרסם כי חסרים לו כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם בין 6,000 ל-7,500 לוחמים. גורמי ביטחון צוטטו כמזהירים כי הפערים יעמיקו באלפי לוחמים נוספים אם קיצור שירות החובה ל-30 חודשים ייכנס לתוקפו.

במערכת הביטחון הדגישו: "אם לא יגיע חוק שמביא יותר משרתים, ובעיקר גיוס משמעותי של חרדים, נעמוד בעוד חודשים ספורים בפני מחסור חמור".

לפי הצבא, הצורך המבצעי ב-7 זירות לחימה מחייב את משרתי הסדיר לפעול ברציפות לאורך השנה, ואת אנשי המילואים לבצע עשרות ימי שירות מעבר לתכנון המקורי.

בשנתיים האחרונות הקים צה"ל 9 פלוגות שריון, גדוד הנדסה, גדוד פיקוד העורף וגדוד חרדי נוסף, לצד הקמת סדרי כוח מילואים רחבי היקף.

לפי התדרוך, מתוך 80 אלף הנמצאים ב"תהליכי השתמטות", כ-50% משתייכים לציבור החרדי ו-25% נוספים מוערכים ככאלה. ביולי 2025 הנחה הרמטכ"ל להוציא צווי גיוס לכלל חייבי הגיוס החרדים, ומונה תא"ל אבינועם אמונה ליועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים.

במקביל נתוני הגיוס החרדי מצביעים על עלייה הדרגתית: בשנתון 2023 התגייסו כ-2,200 חרדים, ב-2024 עלה המספר ל-2,800, ובחציון הראשון של 2025 התגייסו כ-1,850, כאשר הצפי לסוף השנה הוא חציית רף ה-3,000.

בתגובה לתדרוך, תקף חבר הכנסת מאיר פרוש: "התדרוכים מהצבא מעלים חשש כי גורמים שונים החליטו להפוך את הצבא לכלי פוליטי בידי רודפי לומדי התורה".

פרוש הזכיר כי "ועדת שקדי, ועדה מקצועית בראשות אלוף במיל' ובהשתתפות קצינים בכירים בצבא, אשר מונתה על ידי שר הביטחון גלנט בגיבוי הרמטכ"ל המכהן זמיר, המליצה לא לפגוע באלו שלומדים שלושה סדרים ביום".

בדבריו החריף את ביקורתו: "ההתנהלות של הצבא, בהכוונת המשפטנים, לרדוף את לומדי התורה ולתדרך תקשורתית נגד כל הסדר שתואם את המלצות ועדת שקדי - מלמדת שיש מי בצבא שהחליט להצטרף לפוליטיקה בטרם פשט את המדים".

במהלך דיון שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת חוץ וביטחון בהשתתפות הרמטכ"ל, העלה פרוש שאלות נוקבות סביב התנהלות הצבא בגיוס בני הישיבות, ושאל: "מדוע פועלים בניגוד להמלצות של ועדת שקדי? למה הצבא נגרר להתנהלות הזו? למה הצבא פועל נגד המלצות מקצועיות?"