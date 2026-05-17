היועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, הגישה הערב (ראשון) לבג"ץ את התצהיר של ראש החטיבה שחקר את האלוף רומן גופמן, שנבחר לראש המוסד, על הפעלת הנער אורי אלמקייס.

היועמ"שית לטענתה לא מעבירה את התצהיר של אל"מ ג' לראש הממשלה ולמזכיר הצבאי של ראש הממשלה כי הוא מסווג כסודי ביותר - ומפילה את האשמה לכך על גורמים צבאיים. עם זאת היא מגישה את המסמך לבג"ץ כחסוי.

למרות שהשופטים בעתירות נגד מינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד דחו את הבקשה להציג את מכתב דדי ברנע - בהרב-מיארה מתעקשת שוב להגיש אותו לצד מה שהיא מגדירה "חומר רלוונטי נוסף חסוי".

עו"ד הראל ארנון, בא כוחו של ראש הממשלה נתניהו, הגיב להגשת התצהיר ותקף: "היועמ"שית נוהגת בחוצפה, עוברת על הכללים ומנסה למנוע מראש הממשלה לעיין בתצהיר בטענה של סודיות למרות שהוא האדם היחיד במדינה שמותר לו לקרוא כל מסמך".

בחדשות 12 דווח כי גופמן נפגש עם תא"ל ג', הקצין שבג"ץ דרש את תצהירו לצורך ההכרעה בעתירה. הפגישה נערכה במשרדי המוסד במסגרת הליך החפיפה של גופמן לתפקיד. תא"ל ג' נחשב לדמות מפתח בפרשה, לאחר ששוחח בזמן אמת עם גופמן סביב הפעלתו של אורי אלמקייס, אז נער קטין, במבצע השפעה מודיעיני.

השופטים הבהירו בדיון בבית המשפט שהשאלה המרכזית מבחינתם אינה עצם שיקול הדעת של ראש הממשלה במינוי, אלא אם גופמן הסתיר מידע מוועדת גרוניס - סוגיה שהוגדרה בדיון כ"עניין של טוהר מידות".