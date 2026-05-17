פתיחתו של מיצג ההנצחה הרשמי של קהילת הנובה בלונדון מלווה באתגרים ביטחוניים לא פשוטים.

מארגני המיצג הודיעו היום (ראשון) כי נאלצו להסיר את השלט המרכזי של המתחם, ימים ספורים בלבד לפני פתיחתו המתוכננת לציבור הרחב.

המהלך בוצע בעקבות פנייה רשמית ודרישה ישירה של משטרת לונדון, אשר הביעה חשש ממשי מפני אירועי אנטישמיות, הפרות סדר אלימות והפגנות פרו-פלסטיניות קיצוניות המתוכננות להתקיים סביב המתחם עוד בטרם יפתח את שעריו.

במשטרה הבריטית הסבירו למארגנים כי תליית השלט חושפת בטרם עת את המיקום המדויק של המיצג בלב הבירה, דבר שעלול לאפשר לגורמים רדיקליים להתארגן להפגנות ממוקדות או ליצור איומים ביטחוניים על האתר.

כחלק מאסטרטגיית זו, הוחלט כי מיקום המתחם יישמר תחת מעטה סודיות כבד וקפדני, והשלט המרכזי יוצב מחדש רק בבוקר יום הפתיחה הרשמי במהלך השבוע הקרוב.

המיצג, שעבר כבר בתשע ערים ברחבי העולם ומשך כ-600 אלף מבקרים, כולל שחזור מצמרר של אתר הפסטיבל ברעים, כולל הבמות המקוריות, ציוד הגברה שנדם, רכבים מנוקבי כדורים ואלפי חפצים אישיים של הנרצחים והחטופים.

מערך האבטחה שיופעל סביב המיצג בלונדון מוגדר על ידי המפיקים כחסר תקדים ויוצא דופן בהיקפו עבור אירועי תרבות והנצחה בעיר.

משטרת לונדון צפויה לפרוס טבעת אבטחה רחבה שתכלול כוחות גלויים וסמויים, יחידות מיוחדות באזורי הגישה, ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים לניטור ואיתור איומים בזמן אמת.

רמת הדריכות הגבוהה מגיעה על רקע ניסיון העבר מתחנות קודמות של התערוכה בעולם, ובעיקר מההפגנות הסוערות שנרשמו סביב המיצג בניו יורק.