בסיס חיל האוויר "מאונטיין הום" השוכן כ-90 קילומטרים דרום-מזרחית לעיר בויסי שבמדינת איידהו, הוכנס היום (ראשון) לעוצר בעקבות תאונה אווירית בין שני מטוסי קרב במהלך מפגן טיסה.

שני המטוסים ביצעו פעלול שבו היו אמורים לחצות נקודה אחד אחרי השני אבל בשל תקלה התנגשו זה בזה והתאונה תועדה על ידי הקהל.

לאחר רגע ההתנגשות נראים אנשי הצוות של המטוסים מפעילים את כסאות המפלט בעוד כלי הטיס מתרסקים אל הקרקע ועולים באש.

כרוז האירוע מיהר לפנות להמונים המודאגים שהיו במקום והודיע כי אנשי הצוות שהיו במטוסים הצליחו לנטוש אותם וצנחו אל הקרקע ומצבם טוב.

מדובר בפעם הראשונה מזה שמונה שנים שבה הבסיס מארח את מפגן הטיסה "Gunfighter Skies", אירוע שלאורך השנים ידע כבר מספר טרגדיות ותאונות. הפעם האחרונה שבה התקיים המופע הייתה בשנת 2018, אז נהרג טייס גלשן אוויר במהלך התרסקות על מסלול הנחיתה. כמו כן, בשנת 2003, התרסק באותו המופע מטוס F-16 של הצוות האווירובטי הנודע של חיל האוויר האמריקני, "ציפורי הרעם", אולם גם באירוע ההוא הצליח הטייס לנטוש את המטוס, שניות לפני שהתרסק לקרקע.

חיל האוויר האמריקני וכוחות ההצלה המקומיים פתחו בחקירה רשמית לבירור נסיבות התאונה האווירית.