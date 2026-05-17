הבמאית החרדית הפתיעה והכניסה את נאור נרקיס צילום: באדיבות המצלם

נאור נרקיס הגיע הערב (ראשון) באופן מכוון יחד עם שבעה גברים לאירוע נשים בסינמטק הרצליה של היוצרת והבמאית טלי אברהמי.

הוא וחבריו אף רכשו כרטיסים מראש בכוונה כדי להיכנס לאירוע הנשים ולעורר מחאה נגד ההפרדה. אברהמי ניהלה שיחה עם נרקיס והבהירה לו שלא תעמוד בדרכו לאחר שקנה כרטיס אך המעשה שהוא עושה אינו מכבד אותו.

"נשים רוצות את המרחב הנשי שלהן. חבל שיש מי שבוחר לזלזל בזה ולהרוס לנשים ערב שנועד עבורן", אמרה.

נרקיס, המתמודד בפריימריז של 'הדמוקרטים', פרסם מראש הודעה כי יגיע לאירוע וימחה נגד ה"מופע בהפרדה".

"בהרצליה פורסם אירוע בסבסוד עירוני, לנשים ולבנות בסינמטק. סרט של יוצרת חרדית. אבל רוצים שיהיו שם רק נשים. אז דאגתי לקנות כרטיס עם עוד חברים מהרצליה ונגיע גם. לא ייתכן שבשם ‘הפלורליזם’ נאפשר מדיניות חשוכה של הפרדה מגדרית. הציונות החילונית סיימה להתנצל", כתבה.

אברהמי, מנגד, קראה לציבור הרחב להימנע מהגעה שכל מטרתה היא לעורר פרובוקציה או לפגוע במשתתפות שהזמינו מקום. "זה לא מאבק פוליטי ולא זירת התרסה. מדובר בערב תרבות לנשים שרוצות ליהנות ולהיות במרחב שנעים להן", הבהירה הבמאית בתגובה לפרסום.

היא הוסיפה כי רכישת כרטיסים במטרה להכעיס או להרוס לנשים ערב שהן חיכו לו, מהווה פגיעה ישירה בנשים עצמן.

אברהמי השוותה את האירוע לפעילויות נשיות אחרות המקובלות במרחב הציבורי, "אם אישה רוצה להיות בערב נשי בלבד, זו זכותה המלאה. בדיוק כמו אירועי נשים המתקיימים מטעם הרשויות המקומיות בחודש האישה וכמו שיש ריטריטים לנשים, מרתונים ופעילויות נשיות ומחלקות לקידום האישה ברשויות המקומיות, גם כאן מדובר במרחב נשי שאף אחד לא צריך להכתיב לנשים איך להתנהל בו".

לדבריה, להגיע במיוחד כדי להפריע לנשים שרוצות ערב שקט זו בריונות והתנהגות המנוגדת לליברליזם, ואף אחד לא היה מקבל מצב שבו הורסים אירוע של קבוצה אחרת רק בשביל לייצר פרובוקציה ברשת.