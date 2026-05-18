ראש מועצת ג'דידה-מכר נורה הלילה (שני) ונמצא במצב קשה מאוד ולא יציב. סגנו נורה גם כן ונמצא במצב בינוני. השניים נורו מיד לאחר שיצאו מאירוע, ופונו בהכרה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה, פרסו מחסומים באזור ומנהלים מרדף אחר החשודים במעשה. פרמדיק מד"א חארת כליב, שהגיע לזירה, סיפר: "ראינו גבר בן 49 שנפצע מירי כשהוא בהכרה, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במצב בינוני בינוני. מהמקום פונה פצוע נוסף, גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות ירי קשות בגופו כשמצבו קשה".