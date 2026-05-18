שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', תקף היום (שני) את היועצת המשפטית לממשלה ואת פרקליטות המדינה במהלך דיון על חוק פיצול תפקיד היועמ"שית בוועדת החוקה, ועורר את זעם חברי הכנסת מהאופוזיציה.

בדבריו התייחס סמוטריץ' לפרשת 'שדה תימן' ואמר, "כמעט 200 יום עברו מאז עלילת הדם הגדולה שנעשתה בידי יהודים נגד חיילי צה"ל, ואיפה היועמ"שית? מכסת"חת על חברתה הפצ"רית לשעבר. אין דין ואין דיין. היא יושבת בבית נהנית מפנסיה שמנה ומדרגות אלוף בצה"ל. 200 יום כמעט עברו, ולציבור מגיעה תשובה: איך מתקדמת החקירה? האם נקבעו לוחות זמנים, מי עוד מעורב בהדלפה הפלילית הזו וזוכה להגנה משפטית מהמדינה?"

סמוטריץ' השווה את התנהלות מערכת המשפט לפרסומים זרים נגד לוחמי צה"ל וביקר את הפגיעה בחשודים בפרשה: "מה לנו כי נלין על שקרי הניו יורק טיימס שמפרסם 'תחקיר' פייק ביזיוני נגד לוחמי צה"ל הגיבורים, בעוד היועצת המשפטית של ממשלת ישראל נותנת יד לעלילת שווא כזו בדיוק. החיים של גיבורי כח מאה נהרסו. משפחות התפרקו, הנפש שלהם התרסקה. הגיע הזמן שכל המעורבים בפרשה יתנו את הדין".

בהמשך דבריו האשים שר האוצר את היועמ"שית ברדיפה פוליטית של אלופים שמונו לתפקידים בכירים במערכת הביטחון: "במה מתעסקת היועמ"שית? בלרדוף את רומן גופמן, גיבור ואלוף מצטיין בצה"ל שמונה לראש המוסד בתקופה קריטית לביטחון ישראל, בלרדוף את דוד זיני, עוד אלוף מצטיין בצה"ל שמונה לראש שב"כ כדי לשקם את הארגון הכל כך חשוב הזה אחרי שרונן בר ריסק אותו".

השר חתם את נאומו בביקורת על תקצוב המערכת ובהבטחה לשינוי תפקודו של הייעוץ המשפטי בישראל: "בזמן שהפשע והפרוטקשן משתוללים ברחובות היועמ"שית ופרקליט המדינה, שעומדים בראש המערכת שהיתה אמורה לטפל בזה ולספק לנו ביטחון אישי, מפקירים את אזרחי ישראל ומשקיעים את המיליארדים שאנחנו נותנים להם בלרדוף את הממשלה ואת הימין, בלסכל כל צעד וכל תכנית וכל מינוי שלנו, בחקירות שטותיות ועינויי דין".

"בקרוב מאוד נחזיר את ישראל להיות מדינה דמוקרטית ונשים סוף לדיקטטורת היועמ"שית. מדינה שבה הייעוץ המשפטי מייעץ. ממשלה יכולה למשול וכנסת מצליחה לחוקק. זו דמוקרטיה".

סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים ואמר: "אתם כישלון טוטאלי. מהיועמ"שית ופרקליט המדינה ועד מנהלי המחלקות צריכים ללכת הביתה".

במהלך הדיון התפתח עימות מילולי בין האח השכול דני אלגרט, שהצטרף למפלגת הדמוקרטים, לשר סמוטריץ'. משמר הכנסת ניסה למנוע את העימות ולהרחיק את אלגרט מהשר. יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן הוציא את הדיון להפסקה.