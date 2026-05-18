הממשלה אישרה אמש (ראשון) את הצעתו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לחיזוק הפיתוח הכלכלי של העיר ירושלים.

התוכנית התקציבית, אשר גובשה במשרד האוצר במהלך החודשים האחרונים, תעמוד על היקף של 300 מיליון שקלים שיוזרמו לבירה במהלך שלוש השנים הקרובות.

ההחלטה כוללת מרכיבים משמעותיים שמטרתם לקדם את ענף ההייטק בעיר, לצד השקעה נרחבת בתשתיות אקדמיה ותיירות ובחיזוק הריבונות בירושלים.

במסגרת התקציב שאושר, יוקם מבנה חדש ברובע הכניסה לעיר אשר עתיד לאכלס יחידות עילית טכנולוגיות, ובראשן מעבדות המטה הלאומי לבינה מלאכותית (AI).

התוכנית הכלכלית גובשה בשיתוף פעולה מלא עם הרשות לפיתוח ירושלים, והיא זו שתהיה מופקדת על יישומה בפועל בשטח.

שר האוצר ציין כי מדובר בהחלטה אסטרטגית שתבסס את מעמדה של ירושלים כעיר בירה מובילה, כמנוע צמיחה לאומי וכמרכז חדשנות וטכנולוגיה ברמה בינלאומית.

"ירושלים היא ליבת הריבונות הישראלית וליבה של מדינת ישראל, ואני גאה להוביל היום החלטה היסטורית של 300 מיליון ש"ח שתהפוך את בירתנו הנצחית למנוע צמיחה לאומי ולמוקד טכנולוגיה ו-AI מהמובילים בעולם", מסר השר סמוטריץ'.

שר האוצר הוסיף, "אנחנו פועלים בנחישות לחזק את אחיזתנו בירושלים, להעצים את הכלכלה שלה ולהבטיח שמעמדה כעיר הבירה של העם היהודי יבוא לידי ביטוי גם בשטח, גם בכלכלה וגם בחזית החדשנות".