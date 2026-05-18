שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, משוכנע כי המערכה מול ציר הרשע האיראני נמצאת בנקודת מפנה קריטית.

בראיון באולפן ערוץ 7 הוא אומר "המשוואה מאוד פשוטה - אם איראן לא תקבל את התכתיבים של ארצות הברית, ללא ספק תהיה תקיפה צבאית. איראן לא נמצאת היום במצב של להמשיך למרוח את הזמן. אנחנו רואים את הפעולות של טראמפ עם סגירת מצרי הורמוז שמביאות לקריסה כלכלית. איראן נפגעה צבאית בצורה מאוד קשה, וטראמפ נחוש להשיג את יעדי המלחמה - באופן מדיני או בפעולה צבאית".

כשנשאל השר על המחיר הפוטנציאלי שעלול העורף הישראלי לשלם במקרה של עימות ישיר כזה, הוא משיב "מדינת ישראל כבר הוכיחה שהיא יודעת להגן על עצמה, ויתרה מכך גם לתקוף בצורה מדויקת וקטלנית".

בתחילת המלחמה נשמעו שאלות סביב מוכנותו של משק החשמל והאנרגיה לתרחישי עלטה או פגיעה מאסיבית בתשתיות חיוניות. השר כהן, האמון על מערכים אלו, דוחה את הטענות ומציג ניהול סיכונים מוצלח שהוכיח את עצמו ברגעי האמת. "דאגנו להגדיל את המלאים, דאגנו לפיזור, דאגנו למגן, צוותי החירום היו מוכנים. היו לנו גם פגיעות - ולמרות זאת - לא היה חסר לאזרחי ישראל לאזרחי ישראל כלום ולו לשנייה אחת. לא חשמל, לא גז, לא מים ולא דלק".

מבחינתו של כהן, העוצמה הישראלית באה לידי ביטוי לא רק בביצור התשתיות אלא גם בחולשת האויב. "אנחנו מעריכים שהמשטר באיראן עומד על כרעי תרנגולת. הם מדברים גבוהה גבוהה אבל המנהיג שלהם מתחבא מחשש שיחוסל. אני חושב שאין ספק היום מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. אני מעריך שהמשטר באיראן יקרוס. השאלה היא רק מתי זה יקרה".

כהן מאשר כי הסנקציות הכלכליות האמריקניות מהוות כלי אפקטיבי במיוחד במערכה זו. "קודם כל המצור עושה את שלו. אין לי ספק שאם הוא ימשיך, הוא יגרום לאותה קריסה כלכלית שתעורר ניצני המהפכה נגד אותו משטר שגם רצח בהם, שרודה בהם, שלא נותן להם זכויות".

בתחום האנרגטי, הסנקציות והמתיחות במפרץ הפרסי מאיצות פיתוח של פתרונות אסטרטגיים חלופיים עבור מדינת ישראל ומדינות האזור. "ממש בימים אלו כבר עובדים על נתיב חלופי", מגלה שר האנרגיה. "יש היום שיחות עם מדינות שיחשפו ברגע שהמלחמה תסתיים. צריך לזכור, באזור שלנו עושים בריתות ועושים קשרים שמבוססות על אינטרסים ולישראל מתייחסים רק כשהיא חזקה. ישראל כעת חזקה ביטחונית, כלכלית וטכנולוגית".

גם בגזרת לבנון, מבחינת כהן, המטרות ברורות. "נשלים את הפעולה בלבנון. בל נשכח שאין באמת הפסקת אש. החיילים שלנו פועלים לנטרל את איום חדירת המחבלים ליישובים הסמוכים לגדר ואת איום הנ"ט. אנחנו מחוייבים לפרק את חיזבאללה".

החיבור של השר ללחימה בחזית הצפון נובע לא רק מהתפקיד בקבינט אלא מהחיבור האישי. "אני גם נמצא בקבינט וגם אבא מודאג כי בני משרת בלבנון. אני מאוד גאה בו ובחברים שלו. כולנו צריכים להצדיע להם. אנחנו צריכים לתת הכול לאותם לוחמים שיוצאים להילחם על עתיד עם ישראל".

באשר לעתידה של רצועת עזה, מציג חבר הקבינט קו נחרץ ובלתי מתפשר, השולל נסיגה ומחייב הגברת האחיזה הצבאית עד להשגת שליטה מוחלטת. "בעזה, בסוף היום, תהיה לנו שליטה מלאה. אי אפשר בלי זה. לפני חודש וחצי שלטנו ב-53% משטח הרצועה והיום אנחנו שולטים ב-60% מהשטח. יגיע היום ונשלוט בכל מאה אחוזי שטח רצועת עזה".

בזירה הפוליטית הפנימית, מעריך השר כהן כי המערכת הפוליטית נמצאת בישורת האחרונה לקראת הבחירות בעיקר בשל המבוי הסתום בסוגיית חוק הגיוס. "אני מעריך שהסיכוי להעביר את חוק הגיוס במהלך השבועיים-שלושה הקרובים הוא נמוך ולכן ההערכה שלי שהבחירות תתקיימו בראשון ספטמבר".

השר מביע ביטחון רב לקראת יום הבוחר, ומנצל את הבמה כדי לתקוף את ראשי האופוזיציה והכוונות הפוליטיות שלהם להישען על המפלגות הערביות. "זה הולך להיות קשה אבל אני מאמין בעם ישראל. באופוזיציה פעם ניסו להסתיר את זה שהם מתכוונים להקים ממשלה עם הערבים. הפעם הם באים ואומרים את הדברים בפומבי".

כהן מדגיש כי לצד המלחמה, יש להמשיך ולקדם את יעדי הליבה של המחנה הלאומי: "אנחנו לא מושלמים, יש דברים לתקן. צריך להשלים את הרפורמה המשפטית שכולנו מבינים עד כמה היא חשובה. אנחנו רוצים מדינה יהודית, צריך לטפל ביוקר המחייה - והכל בשביל עם ישראל".

כשנשאל השר על הצהרותיו של יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הטוען כי "ליכודניק אמיתי מצביע בנט", הוא מגיב בביטול. "ליכודניק אמיתי לא מצביע למי שרוצה לשבת עם יאיר גולן, יאיר לפיד והרשימה המשותפת. ליכודניק אמיתי לא מצביע למגלומן שעם שישה מנדטים דרש לעצמו את תפקיד ראש הממשלה".

באשר ליוזמות השונות להקמת מפלגות ימין חדשות בראשות דמויות כמו יולי אדלשטיין, גדעון סער או משה כחלון, מזהיר השר מפני בזבוז קולות יקרים שיפגעו במחנה הלאומי: "אסור לנו לאבד קולות בימין במערכת בחירות כזאת שהיא כל כך חשובה וקריטית".

אחד הדברים שהוא גאה בהם הוא המהפכה האנרגטית והתשתיתית ביהודה ושומרון, אותה הוא מגדיר "ריבונות דה-פקטו" בשטח. "אני הכי גאה להיות שותף בקבינט שאישר יותר מ-50 יישובים חדשים. אני רואה את אלה שמקימים את הישובים כמו חומה ומגדל. אני רואה את הציונות, ואנחנו מחברים להם את החשמל והמים. אין זכות גדולה מליישב את ארץ ישראל בכלל ואת יהודה ושומרון בפרט".