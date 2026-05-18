טקס "אור ראשון" התקיים אמש בהר הסרטבה שבבקעת הירדן ובמהלכו חודשה מסורת הדלקת המשואות מתקופת המשנה, שנותקה לפני כ-2,000 שנה.

הטקס נערך בראש חודש סיוון, המועד שבו נהגו בעבר להדליק אש על ראשי ההרים כדי להעביר את בשורת קידוש החודש מירושלים לכל רחבי הארץ והגולה.

הר הסרטבה, המתנשא לגובה 377 מטר מעל פני הים, שימש בתקופת המשנה כתחנה השנייה בשרשרת המשואות. לפי המשנה, לאחר קידוש החודש בבית הדין בירושלים על פי ראיית הירח, היו מדליקים משואות על ראשי ההרים כדי להעביר את ההודעה במהירות לעם ישראל בארץ ובגולה.

הטקס התקיים ביוזמת משרד המורשת כחלק מפרויקט "דרך ארץ מורשת", במעמד שר המורשת עמיחי אליהו וקמ"ט ארכיאולוגיה בני הר אבן. ארבעה מדליקי משואה מגווני החברה הישראלית - איריס חיים, אלוף במילואים עוזי דיין, מוטי מלאכי ואבידע בכר - הדליקו אש חגיגית על ראש ההר, כפי שנעשה במקום לפני אלפי שנים.

שר המורשת עמיחי אליהו אמר במהלך הטקס, "הסרטבה הוא לא רק הר. הוא סמל לרצף היהודי והישראלי שנמשך מדורות של משואות ואור ועד הרוח הישראלית של ימינו. דווקא במקום שממנו הועברו בעבר מסרים של אחדות לעם ישראל כולו, אנחנו בוחרים להדליק היום אור של גבורה, תקווה ואמונה".