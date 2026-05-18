אילון ויס היה איש של עשייה ושליחות. מחנך בנשמה, לוחם מילואים מסור, מדריך טיולים שאהב את הארץ בכל ליבו. הוא לא רק דיבר על ערכים - הוא חי אותם. בבית, בעבודה, עם תלמידים, עם חברים, עם משפחה.

אילון דיבר עם כולם בגובה העיניים, בלי מרחק, בלי תארים, בלי מחיצות. בגובה העיניים. עם סקרנות אמיתית, הקשבה מלאה, ויכולת נדירה לגרום לכל אדם להרגיש שהוא חשוב.

אילון היה האיש של נטע, אבא לשבעה ילדים, וסבא גאה ואוהב.

תמיד הרגיש אחריות ואהבה לחברה הישראלית, לעם, למדינה.

לכן, כשהמדינה קראה, הוא לא שאל שאלות. מתוך תחושת שליחות עמוקה ואהבה אמיתית לארץ, הוא התייצב למילואים למרות היותו כבר סבא.

לפני שנתיים, בט' בסיוון תשפ"ד, אילון נפל בקרב בצפון רצועת עזה כשהוא מגן בגופו על אזרחי ישראל ועל הבית של כולנו. מאז, משפחתו של אילון מתמודדת עם החסר היומיומי שאין דרך למלא.

אבל מתוך הכאב הזה, משפחתו של אילון לא עוצרת - הם בחרו להמשיך את דרכו של אילון - דרך של חיבור, של הקשבה, של בנייה ושל נתינה.

כך נולד "מרחב אילון" - מקום שיוקם בעוטף עזה, סמוך למקום נפילתו. דווקא במקום שספג אובדן ופגיעה קשה יקום מקום שמבקש להצמיח חיים.

מקום שיארח אירועים וכנסים, ימי עיבוד לפצועים בגוף ובנפש, ימי עיון ושיח, יוזמות חברתיות ומפגשים שמבקשים לבנות גשרים. מרחב אילון יארח משפחות, אנשי מילואים, פצועים בגוף ובנפש, קהילות, יוזמות חברתיות ויחבר בין כל גווני החברה הישראלית.

מקום לשמחות, לניצחונות של יום יום ולביטוי הקוממיות שלנו כעם. מקום של יחד. היום בערב מסתיים קמפיין גיוס ההמונים להקמת "מרחב אילון"

היו שותפים איתנו בהקמתו ובהנצחת גיבור ישראל אילון ויס. לחצו כאן>>>