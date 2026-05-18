ועדת שרים אישרה הבוקר (שני) את תזכיר חוק שירותי אבטחה שהגיש השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

אישור התזכיר מגיע לאחר שלוש שנים של עבודה ממשלתית חוצת משרדים, והוא נועד להצר את צעדיהם של ארגוני הפשיעה הפועלים בתחום.

על פי ההצעה שאושרה, תועבר האחריות הכוללת של עולם חברות האבטחה ממשרד המשפטים למשרד לביטחון לאומי, וייקבע מתווה רגולטורי מתאים לענף.

בנוסף, פעילות חברות האבטחה ובעלי התפקידים בהן ייבחנו באופן מדוקדק על ידי משטרת ישראל בהתאם למידע מודיעיני חסוי, במטרה ליצור שינוי משמעותי בשטח.

ההצעה מצטרפת למדיניות הכוללת שמקדם השר לביטחון לאומי למאבק בתופעת הפרוטקשן, שבמסגרתה כבר הוקמו שתי מחלקות ייעודיות בצפון ובדרום.

כמו כן, ביולי 2023 נחקק חוק הפרוטקשן שכלל לראשונה התייחסות מפורשת לגביית דמי חסות ולא רק לסחיטת דמי חסות.

נתוני האכיפה הממשלתיים מצביעים על שינוי מגמה בתחום בשנים האחרונות. בשנת 2024 הוגשו 309 כתבי אישום בגין עבירות גביית דמי חסות וסחיטת דמי חסות, לעומת 573 כתבי אישום שהוגשו בשנת 2025. נכון לחודש אפריל 2026, הוגשו כבר 253 כתבי אישום, זאת בנוסף לאלפי תיקי חקירה נוספים שנפתחו בתחום.

"אנו שמים סוף לחברות השמירה הפיקטיביות שסוחטות בעלי עסקים פטריוטיים נפלאים, בכסות לגיטימית ובלי כל רגולציה. זוהי בשורה ענקית לעם ישראל ובשורה מדאיגה לארגוני הפשיעה", מסר בן גביר.

הוא קרא לכנסת "לאשר בהקדם את תזכיר החוק בשלוש קריאות, למען כלל עם ישראל. משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי ימשיכו לפעול באופן שיטתי לפגיעה במנגנוני הסחיטה, לשבירת תרבות הפחד, ולהשבת תחושת הביטחון לבעלי העסקים ולאזרחים שומרי החוק".