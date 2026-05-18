אבינועם מאיר דוידזון, רק בן חודש ימים, הובא אתמול (ראשון) למנוחת עולמים באלעד ללא הוריו המאושפזים במצב קשה בבית החולים.

אביו של התינוק, שלמה זלמן בן גליה איגה, מאושפז במרכז הרפואי הדסה במצב יציב, ואמו - איילה בת שולמית רוזה, מאושפזת במצב קשה מאוד.

במשטרה חושדים כי הנהג שהסיע את המספחה הוא 'דרייבר' (מוניות פיראטיות שפועלות במגזר החרדי) הוא עצמו נפצע בתאונה באורח קשה.

על פי החשד הרכב התנגש חזיתית באוטובוס שעמד על השול הימני ככל הנראה לאחר שנתקע. בין היתר נבדק האם הנהג עשה שימוש בטלפון נייד או ביצע עקיפה לא חוקית על השול מצד ימין ולא הספיק לחזור לנתיב הנסיעה.