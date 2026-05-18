ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בוחן בימים אלו מינוי של מזכיר צבאי חדש.

המהלך מגיע ברקע סיום תפקידו הצפוי של המזכיר הצבאי הנוכחי, רומן גופמן, אשר מונה לתפקיד ראש המוסד.

בבורסת השמות שאותן בוחן ראש הממשלה לקראת המינוי נמצאים תא"ל טל פוליטיס, תא"ל ברק חירם ותא"ל גיא מרקיזנו.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיש לראש הממשלה את המלצתו ונקב בשמותיהם של שני מועמדים מובילים לתפקיד - פוליטיס או חירם.

מנגד, בגלי צה"ל דווח כי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, דוחף למנות לתפקיד את תא"ל גיא מרקיזנו, המשמש כעת כמזכירו הצבאי במשרד הביטחון.

על פי הדיווח, נתניהו נוטה לקבל החלטה על מינויו של חירם, וצפוי להודיע על כך לרמטכ"ל לאחר שתסתיים סאגת מינויו של גופמן בבג"ץ.

חירם שימש בתפקידו האחרון כמפקד אוגדת עזה, וקודם לכן פיקד על עוצבת הבזק, חטיבת גולני, המרכז לאימונים באש במל"י, עוצבת הגולן, בא"ח גולני וגדוד 51.

המועמד השני של הרמטכ"ל, תא"ל פוליטיס, שימש עד לחודש שעבר כראש מספן המטה של זרוע הים, ובעבר כיהן כמפקד מספן הים, מפקד בסיס חיפה ומפקד שייטת 13.

המועמד השלישי הנבחן, תא"ל מרקיזנו, משרת כאמור כמזכיר הצבאי של שר הביטחון. קודם לתפקידו הנוכחי שירת כראש מטה פיקוד הצפון, מפקד עוצבת עמוד האש, מפקד עוצבת כידון, מפקד גדוד 405 וראש מחלקת תכנון בזרוע היבשה של צה"ל.