הפלגה על נהר הריין המפורסם, מסע ליער השחור, ביקור ביקב "קניג" הכשר בחבל אלזס שבצרפת, או סיור בארמון הדוכס הגדול והמפואר בלוקסמבורג. תוכלו לשאת תפילה בציון הבעל שם ממיכלשטט, לצאת לקניות בפריימרק ובמרכזי הקניות הגדולים של מערב גרמניה, לבקר בבית הכנסת "מאור הגולה" על שמו של רבינו גרשום, או לסייר ברובע היהודי העתיק ובסמטאות ההיסטוריות של קהילות שו"ם, בהן חיו יהודי אשכנז במשך מאות שנים. ואם תרצו פשוט צאו לשופינג בחנויות הבוטיק הנמצאות ממש ליד המלון. ברוכים הבאים לחופשת הקיץ של שינפלד תיירות.

בין אם אתם חובבי היסטוריה, תרבות, טבע, שופינג או טיולי שטח - העיר מיינץ, מהערים היפות בגרמניה, מציעה לכם שפע של פעילויות ואטרקציות המתאימות לכל גיל ולכל סגנון.

ברוכים הבאים לחופשת הקיץ היוקרתית והמשתלמת של "שינפלד תיירות", הכוללת אירוח במלון הילטון מיינץ המפואר מרשת הילטון העולמית. המלון ממוקם על גדות נהר הריין בלב העיר העתיקה, במיקום חלומי שטרם הכרתם.

בקיץ 2026 "שינפלד תיירות" מציבה רף חדש ביעד הכולל טיולים בשלוש מדינות שונות: גרמניה, צרפת ולוקסמבורג.

חופשה כשרה ומופלאה שלכם מתחילה ברגע ההגעה. צוותי שינפלד תיירות וראשי החברה יקבלו את פניכם עם כניסתכם למלון הילטון היוקרתי. לרשותכם חדרים מפוארים וסוויטות מפנקות, לצד חוויה קולינרית עשירה וכשרה - מנות גורמה בניצוחם של שפים זוכי פרסים, כמיטב המסורת של שינפלד. במקביל, הטרקלין האירי פתוח לאורך כל שעות היממה עם שתייה חמה וקרה, עוגות, פירות וקינוחים - והכל גלאט כשר תחת השגחתו המהודרת של הרה"ג יעקב גלוסקין שליט"א מבני ברק.

לרשות האורחים עומד בית כנסת מאובזר בתוך המלון, וערבי שירה עם כוכבי המוסיקה היהודית והחסידית.

תעשו טובה לעצמכם, לפני שאתם סוגרים נופש עם שינפלד תיירות וודאו שאתם שוהים במלון גם בשבת. זוהי חוויה מסוג אחר - רוחנית וקולינרית כאחת. התפילות, האווירה המיוחדת, השירה, סעודת השבת וכמובן ה"קידושא רבא" המפורסם של שינפלד המתקיים לאחר תפילת מוסף. זהו הקידוש היהודי הגדול ביותר שמתקיים בכל שבת במהלך חופשות הקיץ, ואסור לכם לפספס אותו.

על שפע המאכלים של שינפלד תיירות אין צורך להרחיב. ארוחות הבוקר והערב מציעות מגוון ברים קרים וחמים, עם מיטב מנות הגורמה שהוכנו על ידי שפים עטורי פרסים. מלבד הארוחות המרכזיות, עומד לרשותכם הבר האירי הפעיל עד לשעות הלילה המאוחרות עם ארוחות קלות, כיבוד וחטיפים.

את החוויה הקולינרית מבית שינפלד תפגשו גם בערבי הקונספט המיוחדים שיתקיימו לאורך החופשה, החל מערב מרוקאי עם מאכלים אותנטיים, ועד לערבי סושי, ערב תאילנדי והפתעות נוספות.

בשבת מלון כשר זה פועל במתכונת פנסיון מלא עם שלוש סעודות שבת עשירות. למעשה, אווירת השבת מורגשת כבר מיום שישי עם מגוון המאכלים היהודיים המסורתיים, בנוסף לארוחת ה"טועמיה" המוגשת לפני כניסת השבת.

לאחר שהבנתם שמדובר בחופשה היוקרתית והמשתלמת ביותר לקיץ 2026, אנו מעניקים לכם הצצה קטנה לאפשרויות הטיולים. לקבלת המסלולים המעודכנים ביותר, פנו למשרדי שינפלד תיירות.

שייט קסום על נהר הריין: היום נפתח בנסיעה לאורך הגדה המערבית אל העיירה הציורית בכר, מקום שנראה כאילו יצא מגלויה. נבקר בשרידי קפלת ורנר ונשמע את סיפורה המרתק של הקהילה היהודית מימי הביניים. משם נחצה את הנהר במעבורת לעיירת היין רודסהיים ונטייל במדרחוב היין הידוע. אחר הצהריים נעלה לספינה לשייט צפונה, נעבור ליד צוק הלורליי המיתולוגי ונסיים בביקור בטירת ריינשטיין, טירת אבירים אמיתית עם תצפית פנורמית על עמק הריין.

סיור רגלי חווייתי במיינץ (מגנצא): סיור בלב העיר שבה צמחה יהדות אשכנז והומצא הדפוס. נתחיל בטיילת הריין, נמשיך לכיכר השוק עם מזרקת הרנסנס ולכיכר גוטנברג המרשימה. שיא הסיור הוא ביקור בבית הכנסת החדש "מאור הגולה", יצירה אדריכלית מרהיבה בצורת האות "ק", ונסיים בטיול בסמטאות הרובע היהודי העתיק.

טיול לפרנקפורט: נבקר בכיכר הרומרברג ההיסטורית בלב העיר העתיקה, נחצה את גשר הברזל המפורסם עם תצפית על גורדי השחקים, ונעבור ליד בית גתה ובית האופרה היוקרתי. נחתום את היום בקניות ובבילוי במדרחוב ה"צייל" המפורסם.

טיול לקהילות שו"ם - וורמס ושפייר: מסע מרגש לערים שהוכרזו כאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו. בוורמס, עירם של רש"י והמהר"ם, נבקר בבית הכנסת העתיק, נראה את "כיסא רש"י" ונבקר בבית העלמין "חולות קודש". משם נמשיך לשפייר, לביקור במתחם "חצר היהודים" עם שרידי בית הכנסת והמקווה השמור מימי הביניים.

היידלברג - פנינת הרנסנס: נעלה ברכבל אל טירת היידלברג המפורסמת, שם נראה את חבית היין הגדולה בעולם ואת מוזיאון הרוקחות הנדיר. נטייל בסמטאות העיר העתיקה הציוריות ונחצה את הגשר הישן מול הנוף המרהיב.

שטרסבורג ואוברנה (צרפת): נסייר בסמטאותיה של שטרסבורג, נתרשם מהקתדרלה האדירה ונבקר בבית הכנסת המרשים. נמשיך לאוברנה, פנינה קסומה עם מורשת יהודית עתיקה ואווירה ייחודית.

קולמר ויקב קניג: נפתח בביקור ביקב "קניג" הכשר עם טעימות מול נופי הכרמים, ונמשיך לקולמר הציורית לשיטוט לאורך תעלות "ונציה הקטנה" וביקור בבית הכנסת ההיסטורי.

באדן-באדן: טיול לאורך הטיילת הפסטורלית, ביקור בקזינו המפואר המעוצב כארמון, וזמן חופשי במרחצאות הטרמיים המפורסמים, מרגוע אמיתי לגוף ולנפש.

טיול ללוקסמבורג: נסיעה מערבה אל אחת הערים היפות באירופה. נפתח בטיילת ה"קורניש" לתצפית פנורמית, נבקר במצודת הבאק ובארמון הדוכס הגדול, ונסיים ברובע הגרונד הציורי ובעלייה במעלית הפנורמית השקופה.

ציון הבעל שם ממיכלשטאט: בערב ראש חודש אלול נצא לביקור מרגש בציון הצדיק, נסייר בבית הכנסת ההיסטורי של העיירה ונקיים שם תפילה מיוחדת.

וכמובן, במרחק נסיעה מהמלון תוכלו לבלות נופש כשר עם המשפחה בפארק אירופה, פנטזיה-לנד, פארק המים בטיטיזי, מפלי טריברג ועוד מגוון מוזיאונים ואטרקציות.

והכי חשוב - כדי שתוכלו לצאת לחופשה בראש שקט, אתם יודעים שניתן לסמוך על שינפלד תיירות. במקרה של סגירת שמיים עקב מצב ביטחוני, מובטח לכם החזר כספי מלא. כפי שפעלנו בעבר, כספכם מובטח תמיד.