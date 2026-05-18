ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קיימה הבוקר (שני) דיון חסוי שעסק במצבה של הרשות הפלסטינית ובחשש המרכזי מפני הסלמה ביטחונית ביהודה ושומרון.

הדיון ריכז אליו נתונים ביטחוניים מורכבים על אודות המתרחש בשטח, לצד הערכות מודיעיניות מעודכנות של הגורמים המקצועיים במערכת הביטחון.

במהלך הדיון החסוי התפתח עימות מילולי בין חבר הכנסת צבי סוכות לחברת הכנסת מירב מיכאלי בנוגע לתמונת המצב ביהודה ושומרון.

ח"כ סוכות פנה למיכאלי ואמר, "אנחנו שומעים שנוספו למעלה מ-200 נקודות התיישבות חדשות, הרשות הפלסטינית במשבר כלכלי, בשטח מוצבים פחות חיילים מערב ה-07.10 וגרף הטרור ירד באופן משמעותי. כדאי שתשאלי את עצמך למה".

אל הדיון הגיעה גם נציגת אגף המודיעין של צה"ל, אשר הציגה בפני חברי הוועדה את תמונת המצב מנקודת מבטה של הרשות הפלסטינית.

נציגת אמ"ן חשפה בפני הנוכחים כי "ברשות הפלסטינית מחכים בין היתר לבחירות בישראל בתקווה שתקום ממשלה שתשחרר להם את הכסף".