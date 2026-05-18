אייל ברקוביץ מתעמת עם סוכות חדשות 13

חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לאולפן חדשות 13 לראיון אצל צמד המגישים אייל ברקוביץ' ומוריה אסרף, כשהוא עונד פאץ' עם הכיתוב "משיח".

סוכות בחר להגיע עם הפאץ' המדובר לאור הסערה הציבורית שהתחוללה סביב החלטת הרמטכ"ל לשלוח חיילים לימי מאסר בכלא הצבאי בשל ענידתו. מחאתו של חבר הכנסת באולפן הובילה לתגובה חריגה מצדו של המגיש במהלך התוכנית.

תוך כדי השידור החי, שלף ברקוביץ' פאצ'ים עם הכיתובים "אהרון ברק המלך" ו"אחים לנשק", וניסה להצמיד אותם באופן פיזי לחליפתו של חבר הכנסת.

סוכות הסיר מעצמו את הפאצ'ים הללו, אך המגיש לא עצר בכך ושלף פאץ' נוסף של דגל להט"ב. ברקוביץ' פנה לחבר הכנסת ואמר, "של מצעד הגאווה, בוא, שים אחד", בעוד סוכות ניסה להרגיע את המצב ותהה, "למה עם הידיים".

התנהלותו הפיזית של המגיש כלפי חבר הכנסת עוררה תגובות חריפות וביקורת נרחבת ברשתות החברתיות.

ד"ר מיכאל בן ארי התייחס למקרה וכינה את מעשיו של ברקוביץ' "בריונות". גולשים רבים נוספים תקפו את השימוש הפיזי של המגיש, וגולש אחר כתב, "זו ביריונות, מה הוא ניסה לעשות, להביך אותו בלייב? הוא היה נוגע ככה באישה?"