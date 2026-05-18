בנג'י בראון, חייל בודד מקנדה ותלמיד ישיבת ההסדר "לב התורה" בבית שמש, ביצע אמש את תפילת "מי שבירך לחיילי צה"ל" במהלך חתונת חברו הטוב, עזי.

בראון נפצע באורח קשה בראשו במהלך הקרבות במלחמה, ובעקבות הפציעה היה מורדם ומונשם בבית החולים במשך כחודש וחצי.

המעמד המרגש התקיים מתחת לחופת הזוג הצעיר, לעיניהם של בני המשפחה והאורחים הרבים שהגיעו לשמוח עם החתן והכלה.

אל הביצוע מתחת לחופה הצטרף גם אחיו של בנג'י, המשרת אף הוא כחייל בודד ומשתייך לבוגרי אותה ישיבת הסדר בבית שמש.

הנוכחים באולם סיפרו על התרגשות רבה בקרב המשתתפים, במיוחד לאור התקופה הממושכת שבה משפחתו של החתן עזי וחבריהם המשותפים ליוו ותמכו בבנג'י מאז פציעתו הקשה.

מהנהלת הישיבה נמסר כי "לאחר שנה וחצי של שיקום ממושך בבית חולים רמב"ם ובבית לוינשטיין - בנג'י עדיין ממשיך בשיקום והחברים והמשפחה מברכים כל יום על נס ההתקדמות שלו וההחלמה".