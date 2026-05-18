המרכז הרפואי "נאנאשי", המוקם בימים אלה בשער בנימין בשיתוף קרן ישראל אחת, צפוי להיפתח במהלך שנת 2027 - עשור לאחר טקס הנחת אבן הפינה למרכז.

מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי העבודות לקידום הקמתו של המרכז נמשכות באופן רציף, וכי בימים אלה מתבצעות במקום עבודות פנים משמעותיות במטרה לקדם את הפרויקט לקראת סיומו.

בתקופה הקרובה צפוי להתחיל גם שלב איתור העובדים הפוטנציאליים לקראת הפעלתו הרשמית של המרכז הרפואי.

במועצה מציינים כי מדובר באחד המיזמים המשמעותיים ביותר שמקודמים כיום עבור תושבי בנימין, והוא צפוי לחולל שינוי של ממש במענה הרפואי הזמין באזור כולו.

המרכז החדש נועד להעניק שירותי רפואה מתקדמים, קרובים ונגישים יותר לקהילה המקומית. פתיחתו צפויה לצמצם את התלות של התושבים בנסיעות ארוכות למרכזי רפואה הממוקמים מחוץ לאזור לצורך קבלת טיפולים, בדיקות ושירותים רפואיים שונים.

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, התייחס להתקדמות הפרויקט ולחשיבותו הציבורית עבור האזור. "המרכז הרפואי 'נאנאשי' בשער בנימין הוא בשורה גדולה מאוד לתושבי בנימין", אמר גנץ, "אנחנו עובדים במרץ על קידום הבנייה, ממשיכים להתקדם כל הזמן, ובקרוב נחל גם באיתור עובדים פוטנציאליים לקראת פתיחתו במחצית הראשונה של 2027".

הוא הוסיף: "במשך שנים תושבים נדרשו לנסוע מרחקים ארוכים כדי לקבל שירותים רפואיים משמעותיים, והמרכז הזה צפוי לשנות את המציאות הזו באופן ממשי. הוא יקרב את הרפואה אל התושבים, יחזק את תחושת הביטחון האזרחי ויעניק מענה איכותי יותר למשפחות, לילדים ולמבוגרים. בנימין פורצת דרך, גם בהתיישבות, גם בתשתיות, וגם באיכות החיים שמגיעה לתושבים שלנו".