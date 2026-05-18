ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, יוזמת החוק להעמדת מחבלי טבח 7 באוקטובר לדין, קראה למרד של חברי הכנסת במחאה על העיכוב בתקצוב החוק.

לדבריה, "אני קוראת למרד, מרד של חברי הכנסת, אנחנו לא עציצים, אנחנו נבחרי ציבור. אמרנו את דברנו, קואליציה ואופוזיציה ביחד".

מלינובסקי טענה כי כל עוד לא תושלם הסגירה התקציבית בין משרדי הממשלה, יש להשבית את עבודת הכנסת. לדבריה, "כל עוד הממשלה לא תביא את הסגירה התקציבית והעמדה לדין של המחבלים הכי שפלים לא תצא לדרך, אנחנו צריכים להשבית את כל ההצבעות. זה זלזול בח"כים וזה זלזול בציבור שרוצה למצות את הדין עם אותם מחבלים".

עוד אמרה כי החוק עבר ברוב רחב של 93 חברי כנסת ללא מתנגדים. היא הוסיפה כי "יותר מ-400 מחבלים שכרגע כבר ניתן להעמיד לדין, מתוכם 260 זה נוחבות, יש עוד 200 בחקירות. 14 אלף נפגעי עבירה, 1200 נרצחים באותם אירועים".

לדבריה, משרדי האוצר והביטחון התחייבו להגיע להסדרה תקציבית עוד לפני אישור החוק בכנסת. "שר האוצר ושר הביטחון הבטיחו לי שהם מביאים את הנושא להחלטת ממשלה השבוע ביום ראשון, זה לא קרה", אמרה.

מלינובסקי תקפה את ההתנהלות בין המשרדים ואמרה כי "יש עכשיו שני משרדים שמתקוטטים כמו חתולים ברחוב וזה פשוט לא קורה". עוד הוסיפה, "כל עוד אין סגירה תקציבית, כי אין מה לעשות צדק עולה כסף, מחבלי הנוחבה לא יעמדו לדין וכל יום שזה לא קורה, זה שלושה חודשים עיכוב".