מקור פקיסטני מסר הבוקר (שני) כי איסלאמאבאד העבירה אמש לארצות הברית נוסח איראני מעודכן, שנועד לקדם את סיום המלחמה בין המדינות.

המגעים בין איראן לארצות הברית נמשכים כעת בתיווך פקיסטן, וזאת על רקע ניסיונות לקדם מתווה מדיני שיביא להרגעת המתיחות הבילטרלית.

לפי המקורות, ההצעה האיראנית החדשה כוללת בתוכה התחייבות רשמית לא לייצר נשק גרעיני, אך לא נמצאת בה כל התייחסות לסוגיית האורניום המועשר ולמשבר במצר הורמוז.

במקביל להעברת הנוסח, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין למגזין Fortune והתייחס להתנהלות של טהרן במשא ומתן.

"האיראנים צועקים כל הזמן", אמר הנשיא טראמפ במהלך הראיון הרשמי. "אני יכול להגיד לכם דבר אחד - הם מתים לעשות עסקה, ואז הם שולחים לך נייר שלא קשור לעסקה שסגרת. אני אומר - אתם משוגעים?"

מנגד, דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הציג את עמדת מדינתו והבהיר כי המיקוד הנוכחי של טהרן אינו נמצא בפרטי הסוגיה הגרעינית אלא בהשגת רגיעה אזורית.

"בנוגע לסוגיות הקשורות לגרעין, הבהרנו את עמדותינו באופן מפורש", מסר הדובר בקאא'י. "כעת המיקוד שלנו הוא בסיום המלחמה, בהתאם לקווים שעליהם הסברתי בפגישות שונות. באשר לנושא הגרעין, הדגשנו גם כי לא נוותר על זכויותינו לפי אמנת אי הפצת הנשק הגרעיני. נכון לעכשיו גם לא דנו בפרטים של הסוגיות הגרעיניות, וכל המיקוד שלנו יהיה בסיום המלחמה".

הוא הוסיף והדגיש כי ארצו מוכנה מבחינה צבאית להתפתחויות וערוכה להגיב בעוצמה לכל פעולה נגדה. "אנחנו מקדמים את הדיפלומטיה ברצינות, אך לא מתכוונים להיכנע להתנהגויות הסותרות ולאיומים של הצדדים שמנגד", הצהיר בקאא'י בסיום דבריו. "אנחנו ערוכים במלוא היכולת לכל תרחיש, וכפי שכוחותינו המזוינים הראו ב-40 הימים האחרונים, במקרה של כל פעולה מטורפת - נגיב בכל הכוח. אני מבטיח לכם גם שלכוחות המזוינים שלנו יהיו הפתעות חדשות לאויב".