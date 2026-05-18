בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום את ראש מועצת ראמה, שוקי אבו לטיף, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים.

ההרשעה מגיעה בפרשה שעסקה בגביית דמי חסות מבעלי מפעל באזור ראמה, אשר היו נתונים למסכת ממושכת של אירועי ירי, הצתות ואיומים על חייהם.

על פי כתב האישום המתוקן שבו הודה ראש המועצה, בעלי המפעל חיו במשך חודשים ארוכים תחת פחד ואימה בעקבות אירועי אלימות חוזרים ונשנים שכללו ירי לעבר המפעל ובתיהם, הצתות ואיומים ברצח.

בשל קשריו של אבו לטיף עם בני משפחת אבו לטיף ומעמדו הציבורי כראש המועצה, פנו אליו בעלי המפעל בבקשה שיסייע להם בהפסקת מעשי האלימות הקשים נגדם.

מכתב האישום עולה כי ראש המועצה העביר לבעלי המפעל מסרים מפורשים מטעם הסוחטים, שלפיהם "החוב" המקורי היה גבוה יותר, אך הופחת לסכום של מיליון שקלים בתמורה להפסקת מעשי האלימות, כביכול עבור "הוצאות" שנגרמו למבצעי הירי והאיומים.

עוד עולה מפרטי המקרה כי בין הצדדים הוסכם שהסכום המדובר ישולם במספר תשלומים. התשלום הראשון, בגובה של 40 אלף שקלים במזומן, נמסר בפועל לידי הסוחטים בתוך משרדו של ראש המועצה.

במסגרת הסדר הטיעון שנחתם, הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי תבקש לגזור על אבו לטיף עונש של 11 חודשי מאסר בפועל.

בנוסף, המדינה תדרוש להטיל עליו עונש של מאסר על תנאי, קנס כספי וכן לקבוע באופן רשמי כי יש קלון במעשיו. מנגד, נקבע כי צד ההגנה לא יהיה מוגבל בטיעוניו לעונש בפני בית המשפט.