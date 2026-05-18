שוטרי מחוז ירושלים עצרו שלושה חשודים בשנות ה-40 לחייהם, שוהים בלתי חוקיים, בחשד לפריצה לדירות ברחבי העיר.

החשודים נתפסו בשכונת רמות עם רכוש גנוב ברכבים עם לוחיות זיהוי משוכפלות.

המעצר בוצע במסגרת פעילות אופרטיבית יזומה של בילוש תחנת עוז בשיתוף בלשי תחנת מוריה, כחלק מפרשייה המתנהלת נגד חוליית פורצים הפועלת ברחבי מחוז ירושלים.

במהלך הפעילות זיהו השוטרים את חברי החוליה כשהם נוסעים ברכבים עם לוחיות זיהוי משוכפלות בשכונת רמות. לפי החשד, הם פרצו לדירה בשכונה. עם זיהוי הכוחות, ניסו החשודים להימלט אך נעצרו לאחר מרדף קצר.

ברשות החשודים נתפס רכוש רב החשוד כגנוב, בהם כלי כסף, פמוטים, תשמישי קדושה, תכשיטי זהב, כלי פריצה, טלפונים סלולריים, כיפות וציציות.

היום (שני) יובאו שלושת החשודים לבית המשפט לצורך הארכת מעצרם.