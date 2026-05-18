הפעילים רוקדים עם השר לוין ללא קרדיט

שרים וחברי כנסת מהקואליציה השתתפו אמש (ראשון) בכנס "הניצחון מתחיל בגליל" של תנועת 'ארצנו'.

האירוע עסק באופן נרחב בסוגיות ההתיישבות, המשילות, החקלאות, מדיניות התכנון בגליל והמאבק על זהותה היהודית של מדינת ישראל.

בין המשתתפים הרבים היו שר המשפטים יריב לוין, שר החינוך יואב קיש, שר האנרגיה אלי כהן, השרה עידית סילמן, שר התפוצות עמיחי שיקלי, חברי הכנסת אריאל קלנר, אביחי בוארון, עמית הלוי ומשה סעדה, ויו"ר תנועת 'ארצנו' יונתן אחיה.

לוין ושרים נוספים הדגישו את הקשר בין עתיד הגליל לבין זהותה היהודית של מדינת ישראל. חלק מהדוברים עסקו גם במערכת המשפט, במדיניות הקרקעות ובמאבק על מוסדות התכנון.

קיש התמקד בזהות היהודית במערכת החינוך ובקידום לימודי התנ"ך ותוכניות חינוכיות בעלות אופי ציוני. השר כהן עסק בחיזוק ההתיישבות בגליל ובנגב לצד תפקוד משק האנרגיה במהלך המלחמה.

שיקלי הזהיר מפני מגמות דמוגרפיות בגליל וטען כי נדרש שינוי עומק במדיניות ההתיישבות והקרקעות באזור. גם סילמן וחברי הכנסת קלנר, בוארון והלוי קראו להגברת ההתיישבות היהודית ולחיזוק האחיזה בקרקע.

סעדה תקף בדבריו את מערכת המשפט וטען כי הקואליציה תפעל לקידום שינויים מבניים במערכת, בהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה וקידום חוק מח"ש.

היו"ר אחיה הזהיר מפני המשך המגמות התכנוניות והדמוגרפיות בגליל וטען כי ללא צעדים ממשלתיים משמעותיים יאבד הרוב היהודי באזור. במהלך הכנס חזרו המשתתפים על הצורך להפוך את סוגיית הגליל לנושא מרכזי בסדר היום הלאומי.