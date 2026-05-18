תלמיד ישיבת שדרות והזמר אלישיב-ציון אביאל הוציא את השיר החדש "תרקוד", העוסק בביטחון עצמי וביכולת להאמין בעצמך גם ברגעים של ספק.

הוא מספר כי המסר המרכזי בשיר הוא ההבנה כי "אם נבין שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו כל רגע בחיים, אז למה שאנחנו לא נאמין בעצמנו".

אביאל סיפר כי לעיתים אנשים מתקשים להאמין ביכולות שלהם וזקוקים לדמות אחת שתתמוך ותאמין בהם. את השיר הקדיש לעילוי נשמת חברו ידידיה משה פרוכטר בן מרים ז"ל, שנהג לומר, "כל מה שילד צריך, זה מבוגר אחד שיאמין בו".

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד רונאל בן אהרון, לצד אריאל ממונוב שניגן בגיטרות. אביאל עצמו השתתף בנגינת גיטרות וקלידים, בעוד אליה יצחק היה אחראי על הבס, המיקס והמאסטרינג.