הבית הלבן אירח ביום שישי האחרון אירוע מיוחד במסגרת חגיגות חודש המורשת היהודית-אמריקנית ולציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית.

מאות משתתפים נהנו משבת מרגשת בבניין "האגודה ההיסטורית של הבית הלבן" הצמוד למעון הנשיא, לאחר אירוע קצר שהסתיים בזמן כדי לאפשר להגיע לפני כניסת השבת.

באירוע, שהתקיים תחת הכותרת "שבת 250", השתתפו נציגי ממשל, ארגונים יהודיים ופעילים, ביניהם יו"ר ארגון "צדק" הרב משה מורגרטן, מבכירי העסקים בארה"ב ומקורב לממשל טראמפ.

בין נציגי הממשל היה לאו טרל, יועץ בכיר לעוזר התובע הכללי במשרד המשפטים האמריקני ויו"ר כוח המשימה למאבק באנטישמיות, שפרסם תיעוד מסעודת השבת.

באירוע השתתף גם ג'ייקוב ריסס, ראש הסגל של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שאמר קדיש אחרי תפלת מעריב בליל שבת ונתן נאום שריגש את הקהל.

מאות משתתפים נהנו משבת מרגשת ומאחדת, עם סעודות למהדרין שהוכנו במלון סמוך.

טרל פרסם לאחר האירוע תיעוד שבו נראה רוקד עם המשתתפים, וכתב: "שבת 250 שלי בבית הלבן הייתה פיצוץ! שבת שלום, אנחנו חיים במדינה יפה. אני אסיר תודה על חופש הדת שאנחנו חווים כאן בכל יום. אסור לנו לקחת אותו כמובן מאליו. תודה לנשיא דונלד טראמפ שהזמין אותנו לבית הלבן לשבת 250".

הוא ציין כי אכל "געפילט פיש" ושיבח את הטעם: "פעם ראשונה שאני אוכל געפילטע פיש, 'דלישעס', מישהו אמר לי שזה כמו סושי יהודי".

הרב מורגרטן סיפר כי האירוע בבית הלבן היה קצר והסתיים בזמן כדי לאפשר למשתתפים היהודים להגיע לבניין הסמוך לפני כניסת השבת. הנשיא טראמפ לא השתתף באירוע, מאחר והוא נחת דקות קודם מביקור בסין.

לדבריו, מארגני האירוע הכינו למשתתפים סעודות שבת למהדרין במלון סמוך והיו רגישים מאוד לנושא שמירת שבת. "היה אירוע מרומם מלא בקידוש השם, באירוע השתתפו ידידי העם היהודי שמסייעים ליהודים בארה"ב באופן קבוע. אנחנו מקווים שנראה עוד אירועים כאלה, ואנחנו מודים לנשיא טראמפ על ההכרה בשבת כמשהו חיובי ורוחני שמאחד את כולנו".

בהודעת הנשיא נאמר: "לכבוד מיוחד של 250 שנים מפוארות של עצמאות אמריקאית ובסוף השבוע של חנוכת 250 שנה מחדש - יובל לאומי של תפילה, שבח והודיה - יהודים אמריקאים מוזמנים לשמור שבת לאומית. משקיעה ב-15 במאי ועד רדת הלילה ב-16 במאי, חברים, משפחות וקהילות מכל הרקעים יכולים להתכנס יחד בהכרת תודה לאומתנו הגדולה. יום זה יכיר במסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה, להרהור ולהכרת תודה לאל. אני קורא עוד לכל האמריקאים לחגוג את אמונתם וחירותם לאורך כל השנה, במהלך החודש הזה, ובמיוחד בשבת כדי לחגוג את שנתנו ה-250".